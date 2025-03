Si arrampica sul Big Ben con la bandiera della Palestina: mattinata di caos a Londra Un uomo si è arrampicato questa mattina sul Big Ben, il simbolo di Londra, con una bandiera palestinese. Non si conoscono le generalità dell’uomo né la nazionalità. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quella di oggi è stata una mattinata di grande caos a Londra, con un incidente che ha attirato l'attenzione di numerosi passanti e media. La polizia è intervenuta nella zona di Westminster, una delle aree più frequentate della capitale, dopo che un uomo (la cui nazionalità non è nota) è stato avvistato mentre si arrampicava sulla torre che ospita il Big Ben, uno degli edifici più emblematici e riconoscibili della città. La notizia è stata riportata da Sky News, che ha documentato l'incidente in tempo reale.

L'uomo, che apparentemente aveva scelto di agire da solo, è riuscito a salire a piedi nudi su una sporgenza della Elizabeth Tower, a diversi metri di altezza. Una volta raggiunta la sommità della struttura, ha sventolato una bandiera palestinese e ha iniziato a urlare "Palestina Libera", un gesto che ha sicuramente attirato l'attenzione e sollevato molte domande riguardo alle sue motivazioni e al messaggio che voleva trasmettere.

Secondo quanto riferito dalla polizia, l’allerta è scattata alle 7:24 del mattino, quando gli agenti sono stati chiamati a intervenire su quanto stava accadendo alla Elizabeth Tower, situata presso le Houses of Parliament. Un portavoce della Met Police di Londra ha dichiarato che gli agenti erano immediatamente sul posto e stavano lavorando per gestire la situazione e portarla a una conclusione sicura. "Stiamo assistendo il personale dei vigili del fuoco e del servizio ambulanze per risolvere l'incidente", ha aggiunto il portavoce, confermando la collaborazione tra le forze di sicurezza e i soccorsi.

Leggi anche Uomo lancia coltelli contro agenti di polizia a Parigi, ucciso con un colpo di pistola al petto

Nel frattempo, i vigili del fuoco, con l’aiuto di una scala mobile, hanno cercato di persuadere l'uomo a scendere dal Big Ben in modo sicuro. La scena ha attirato una notevole folla di curiosi, mentre almeno nove veicoli di emergenza sono stati schierati lungo la strada, proprio nel cuore di Londra. Le forze dell’ordine hanno messo in atto un cordone di sicurezza, separando i passanti dalla zona dell’incidente.

A causa delle operazioni di salvataggio, Bridge Street, che si trova all'estremità settentrionale del Westminster Bridge, è stata chiusa per permettere il rapido intervento dei soccorsi. Un portavoce della London Fire Brigade (LFB) ha confermato che squadre di pompieri provenienti da Lambeth, Chelsea, Soho e Islington sono state mobilitate per aiutare nelle operazioni di recupero. Nonostante la tensione, fortunatamente l’incidente si è svolto senza ulteriori complicazioni gravi e con la rapida gestione della situazione da parte delle autorità competenti.