Sequestra l'ex e il figlioletto in Arizona, poi spara e ferisce il bimbo di 6 mesi prima di suicidarsi In Arizona un uomo avrebbe sequestrato l'ex compagna e il figlioletto di sei mesi nella loro abitazione per poi ferire a colpi di arma da fuoco il bimbo di 6 mesi. L'uomo ha poi tentato il suicidio prima puntando l'arma contro di sé e poi appiccando il fuoco all'interno dell'appartamento. Il bimbo è stato ricoverato in ospedale.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un uomo avrebbe ferito a colpi di arma da fuoco il figlio di appena sei mesi dopo averlo sequestrato insieme a sua madre nel loro appartamento di periferia di Phoenix. Secondo le forze dell'ordine dell'Arizona, l'uomo avrebbe sparato più colpi al figlio di 6 mesi per poi rivolgere l'arma contro se stesso e ferirsi. Non essendo riuscito a suicidarsi, l'aggressore avrebbe poi appiccato il fuoco in casa nel tentativo di togliersi la vita.

Fortunatamente, il piccolo è stato soccorso dalle forze dell'ordine prima dell'esplosione dell'incendio e al momento si trova in ospedale in condizioni stabili. Non è chiaro però se vi sia un pericolo per la vita del neonato. L'uomo che gli ha sparato, invece, sarebbe stato trovato morto tra le macerie dell'abitazione dove è avvenuto il tutto.

Stando a quanto reso noto, l'uomo aveva fatto irruzione alle 3 di mattina di venerdì nell'appartamento in cui il piccolo viveva con la mamma, a circa 30 miglia da Phoenix. L'aggressore sarebbe, sempre stando a quanto riferito dalla polizia, il padre del bambino e da qualche tempo viveva in un'altra casa dopo la separazione dalla compagna.

L'uomo avrebbe sequestrato la donna e il figlioletto per diverse ore prima di puntare l'arma contro il bambino. La donna sarebbe riuscita a fuggire tempo dopo l'irruzione dell'ex in casa e a chiedere aiuto ad alcuni operai che si trovavano nei paraggi. Nel frattempo, però, l'uomo avrebbe puntato l'arma da fuoco che aveva con sé contro il neonato.

Dopo aver ricevuto la disperata richiesta di aiuto della donna, gli operai hanno subito allertato le forze dell'ordine, raccontando quanto stava accadendo. La mamma del piccolo è stata affidata alle cure dei sanitari e ricoverata in ospedale. Secondo i medici, avrebbe riportato solo ferite lievi.

Una volta intervenuti sul posto, gli agenti hanno forzato l'ingresso dell'appartamento nel quale era stato sequestrato il bimbo di sei mesi. Fortunatamente, lo hanno trovato quasi subito e ne hanno poi disposto il soccorso d'urgenza, affidandolo alle cure dei sanitari. Il piccolo è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'aggressore, invece, prima provato a togliersi la vita con un'arma da fuoco e poi, non essendoci riuscito, avrebbe dato fuoco all'abitazione. L'incendio è stato spento del tutto solo nelle prime ore del pomeriggio di sabato.