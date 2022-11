Seicento sterline a testa: così il governo del Regno Unito combatte il caro bollette Quasi 12 milioni di pensionati inglesi riceveranno un aiuto di 600 sterline, pari a quasi 700 euro, per riuscire a far fronte al caro bollette. Il provvedimento è stato varato dal Parlamento ed avrà un costo totale di circa 4,5 miliardi di sterline.

A cura di Davide Falcioni

Quasi 12 milioni di pensionati inglesi riceveranno un aiuto di 600 sterline, pari a quasi 700 euro, per riuscire a far fronte al caro bollette. Il provvedimento è stato varato dal Parlamento ed avrà un costo totale di circa 4,5 miliardi di sterline. Il denaro verrà versato direttamente sui conti correnti di 11,6 milioni di pensionati di tutto il Regno Unito, uomini e donne che hanno dovuto negli ultimi mesi fronteggiare un significativo aumento del costo della vita a causa della crisi energetica.

Come spiega la stampa inglese non tutti i pensionati riceveranno il sussidio. Il Dipartimento per il lavoro e le pensioni (DWP) ha rassicurato che la maggior parte dei pagamenti verrà effettuata a novembre o dicembre, e comunque entro il 13 gennaio tutti coloro che ne hanno diritto beneficeranno dell'aiuto. Mel Stride – ministro del lavoro inglese – ha dichiarato: “Vogliamo fare tutto il possibile per sostenere i pensionati, che sono spesso i più esposti a costi più elevati. Continueremo ad aiutare i più vulnerabili".

UK, a ottobre tasso d'inflazione all'11,1%

Il sussidio fa parte di un più ampio pacchetto di aiuti statali volti a sostenere milioni di persone in difficoltà a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia e del tasso di inflazione che, nel mese di ottobre, è salito all’11,1 per cento, un dato superiore alle attese e in aumento rispetto al 10,1 per cento registrato settembre. A riferirlo nelle scorse settimane è stato l’Istituto statistico britannico (Ons), secondo cui a determinare l’aumento dell’inflazione sono stati soprattutto il costo delle forniture elettriche e del riscaldamento per le abitazioni private, nonostante i sussidi forniti dal governo. I generi alimentari sono l’alta voce principale alla base della pressione inflazionistica, in crescita costante dall’inizio del conflitto in Ucraina dello scorso febbraio. L’inflazione in Regno Unito non toccava un tasso dell’11,1 per cento dal 1982.