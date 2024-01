Segregò e stuprò per 24 anni la figlia, chiesta la scarcerazione per Josef Fritzl: “Non pericoloso” Una nuova perizia psichiatrica sull’ormai 88enne Josef Fritzl afferma che l’uomo non rappresenta più un pericolo. Il tribunale austriaco può decidere di trasferirlo in una prigione normale ma sul tavolo dei giudici arriverà una nuova istanza che addirittura richiede la scarcerazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il mostro dell'incesto di Amstetten, Josef Fritzl, presto potrebbe lasciare il carcere in cui è rinchiuso in Austria dal 2009 per scontare una condanna all'ergastolo. Le autorità austriache infatti hanno giudicato l'uomo come non più pericoloso a causa dell'età avanza e dei suoi problemi di salute mentre i suoi legali hanno chiesto che venga rilasciato, annunciando un istanza di libertà condizionale.

Una nuova perizia psichiatrica sull'ormai 88enne Fritzl, che soffre di demenza senile, afferma infatti che l'uomo non rappresenta più un pericolo per gli altri. Questo potrebbe aprirgli presto le porte del carcere di massima sicurezza di Stein, nella città di Krems an der Dona, dove si trova attualmente in un reperto per detenuti con disturbi mentali. In base alla relazione dei medici, infatti, il tribunale può decidere di trasferirlo in una prigione normale.

In realtà già lo scorso anno un tribunale regionale aveva stabilito che Fritzl non era più un pericolo e poteva essere trasferito in un carcere standard, ma il tribunale superiore di Vienna aveva successivamente bloccato la decisione lasciandolo nel reparto psichiatrico del carcere dove è rinchiuso. Ora però sul tavolo dei giudici arriverà una nuova istanza che addirittura richiede la scarcerazione.

In Austria, infatti, i condannati all'ergastolo possono richiedere la libertà condizionale dopo aver scontato almeno 15 anni in cella. Secondo questa legge, quest'anno Fritzl quindi ha diritto di chiedere la libertà condizionale. Secondo gli esperti la possibilità della libertà condizionale è concreta, il che significa che Fritzl, che da allora ha cambiato nome, potrebbe anche essere trasferito in una casa di cura.

Il caso Fritzl era emerso nel 2008 ed è stato descritto come uno dei peggiori nella storia criminale austriaca. L'uomo aveva rinchiuso la figlia fin dall'età di 16 anni in una prigione segreta nei sotterranei della sua villetta ad Amstetten. Nel bunker da lui progettato l'aveva stuprata per 24 anni, costringendola ad avere sette figli da quei rapporti incestuosi.

La terribile storia emerse solo quando la donna riuscì finalmente a scappare e disse alla polizia di essere stata tenuta prigioniera per anni dal padre violento. Per gli psichiatri, nonostante il grave disturbo di personalità, Josef Fritzl è sempre stato capace d'intendere e di volere. È stato condannato per stupro, incesto e riduzione in schiavitù di sua figlia ma anche aver ucciso uno dei suoi figli per negligenza. Da allora la figlia di Fritzl e i suoi figli hanno assunto nuove identità.