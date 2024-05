video suggerito

Seggiolino eiettabile si attiva a terra e lo sbalza via prima del decollo: pilota Usa muore in pista La vittima è il capitano John Robertson, scagliato letteralmente in aria dopo che il sedile del suo T-6A Texan II si è attivato senza preavviso. La scena davanti al pilota che stava addestrando e che non è stato espulso dal velivolo e non è rimasto ferito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un istruttore dell'aeronautica statunitense è morto tragicamente dopo un singolare quanto drammatico incidente in pista. Il seggiolino eiettabile si è attivato mentre il velivolo era ancora a terra sbalzando via il pilota Usa che è morto. La tragedia lunedì presso la base aeronautica di Sheppard a Wichita Falls, in Texas. La vittima è il capitano John Robertson, scagliato letteralmente in aria dopo che il sedile del suo T-6A Texan II si è attivato senza preavviso.

L'uomo è stato subito soccorso e trasportato in ospedale ma le sue condizioni erano apparse subito gravissime ed è morto martedì senza mai riprendersi. Le autorità hanno spiegato che con la vittima vi era anche uno studente che non è stato espulso dal velivolo e non è rimasto ferito.

Il T-6A Texan II è un turboelica monomotore a due posti che viene utilizzato per l'addestramento dell'Aeronautica Militare, della Marina e del Corpo dei Marines statunitensi. L'aereo da addestramento ha due posti, uno anteriore e uno posteriore ed entrambi hanno i sedili eiettabili.

Nel 2022, l’esercito aveva sospeso i voli con questo aereo a causa di problemi di sicurezza, inclusi potenziali difetti nelle cartucce esplosive all’interno dei sedili di espulsione. L'Air Force non ha spiegato come il seggiolino eiettabile possa essere stato attivato, ma ha detto che un'indagine provvisoria della commissione di sicurezza sta esaminando l'incidente e che si prevede che una commissione investigativa sarà istituita entro questa settimana.

"Questa è una perdita devastante per la famiglia e i cari del Capitano Robertson, e per l'intero 80° Stormo di addestramento al volo", ha affermato il colonnello Mitchell J. Cok, il comandante ad interim. "Il Capitano Robertson era un aviatore e pilota istruttore molto apprezzato. Le nostre più sentite condoglianze vanno a tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano" ha aggiunto, proseguendo: "Siamo grati ai soccorsi che hanno immediatamente fornito assistenza vitale e per gli sforzi eroici delle forze di sicurezza, dei vigili del fuoco e del personale medico qui alla base e allo United Regional Hospital. I loro sforzi hanno concesso tempo alla famiglia del Capitano Robertson che ha potuto correre al suo fianco negli ultimi momenti".