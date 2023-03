Sedicenne ucciso con una coltellata al petto: accusati dell’omicidio due adolescenti Rohan Shand, per tutti Fred, è stato trovato morto mercoledì in Gran Bretagna. Aveva 16 anni. Accusati del delitto due ragazzi di 14 e 16 anni.

A cura di Susanna Picone

La vittima

Per l’omicidio di un ragazzo di 16 anni sono stati incriminati due adolescenti, due giovanissimi di 14 e 16 anni. Siamo in Gran Bretagna, a Northampton, un centinaio di chilometri a nord di Londra. La vittima si chiamava Rohan Shand, dagli amici e parenti chiamato Fred.

Il ragazzo, secondo quanto ha ricostruito la polizia, è morto nel primo pomeriggio di mercoledì 22 marzo. Sul corpo aveva ferite di arma da taglio, dall’autopsia è emerso che a ucciderlo è stata una sola coltellata al petto.

Pochi giorni dopo il fatto i due coetanei – il loro nome non è stato reso noto – sono stati incriminati e questa mattina sono apparsi in tribunale. I due ragazzi si trovano attualmente in una struttura di detenzione giovanile e lunedì appariranno presso il Northampton Crown Court.

Il ragazzo ucciso a coltellate

In un primo momento, in relazione alla morte del sedicenne, la polizia britannica aveva arrestato due uomini, di 49 e 21 anni, che sono stati poi rilasciati. La polizia, comunque, continua a indagare e ha chiesto a chiunque dovesse avere informazioni o video dell’assassinio di farsi avanti.

Sui media locali quanti conoscevano Rohan Shand lo descrivono come un ragazzo divertente, molto popolare e anche educato e premuroso. Un ragazzo che “avrebbe fatto grandi cose”, scrivono.

“È devastante vedere tuo figlio così sconvolto. Non credo di aver visto mio figlio piangere tanto quanto ieri sera, ma i suoi compagni sono stati lì per lui”, ha detto ai media britannici il papà di un ragazzo che conosceva la vittima. Per aiutare la famiglia "devastata" della vittima e dare al ragazzo il funerale "che merita" è stata lanciata una raccolta fondi.