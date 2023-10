“Se dovessero ucciderci, sapranno che ci siamo amati fino alla fine”: la foto del bacio dei sopravvissuti al rave party Amit Bar e il suo fidanzato Nit sono tra i sopravvissuti del rave party nel deserto che lo scorso 7 ottobre è stato attaccato dai miliziani di Hamas. Pochi giorni fa la ragazza ha deciso di pubblicare su Instagram il racconto di quei momenti con la foto di un bacio che i due si sono dati mentre erano nascosti in un cespuglio, braccati dai terroristi. Il loro amico Ziv risulta ancora disperso.

A cura di Eleonora Panseri

Il bacio tra Amit Bar e il fidanzato Nit durante l’attacco di Hamas al rave party (Foto IG: @amit_bar_).

"Amore mio, è ancora impossibile per me riassumere quello che abbiamo passato lì, senza Ziv, e fino a quando non sarà a casa nulla sarà finito. Ma siamo qui per miracolo. È iniziato tutto con i missili, è stato stressante ma sono riuscita comunque a incoraggiarmi e a dirmi che c'è la possibilità che tutto questo sia accaduto a noi per un motivo, e che andrà tutto bene".

Inizia così il post-lettera di Amit Bar al suo fidanzato Nit, due ragazzi che lo scorso 7 ottobre erano insieme a tanti giovani come loro al rave party nel deserto attaccato da Hamas. La coppia è riuscita a sopravvivere ma il loro amico Ziv risulta ancora disperso. In un lungo messaggio pubblicato su Instagram la ragazza ha ricordato quei terribili momenti, accompagnando il racconto con la foto di un bacio tra lei e il suo compagno, mentre erano nascosti tra i cespugli e tentavano di scampare alla morte.

"Abbiamo provato a guidare in macchina fino a quando non è stato bloccato tutto, tutti volevano scappare. Così abbiamo aspettato un attimo che la situazione si calmasse, ci siamo stesi a terra, ma poi la gente ha iniziato a correre e a urlare che c'erano i terroristi", ha scritto ancora la ragazza sul social.

"Siamo scappati come pecore al macello, siamo corsi nei campi e tu mi hai preso per mano. Abbiamo sentito i proiettili fischiare accanto a noi e la gente cadere e i f*****i terroristi dietro di noi che giravano ovunque in motocicletta, cercando di ucciderci. Quando ti ho detto che non avevo più forza, tu mi hai detto che non avevamo scelta e dovevamo continuare a correre".

I due ragazzi hanno continuato a camminare allontanandosi dal rave, si sono nascosti tra i cespugli mentre i miliziani di Hamas che continuavano a uccidere altri ragazzi. "Abbiamo provato a ottenere un passaggio, ma mi hai detto che il percorso a piedi sarebbe stato più sicuro. Non abbiamo smesso di correre finché tu e Ziv non vi siete separati, e noi ci siamo nascosti tra i cespugli. I colpi di pistola sono passati sopra alla nostra testa, prima non avevo mai saputo che rumore fa un colpo di pistola, i terroristi passavano e sparavano dove possibile. Noi abbiamo fatto di tutto per non muoverci e per rimanere in silenzio", si legge nel post.

"Improvvisamente hai detto di voler fare un selfie – prosegue la ragazza nel post – e io mi sono arrabbiata perché non capivo cosa c'entrasse in quel momento. Ho capito solo dopo che, se fossimo morti, la nostra famiglia avrebbe avuto almeno un ricordo del fatto che ci siamo amati fino all'ultimo istante. Mi hai protetto con il tuo corpo e penso a tutte le altre coppie con un finale diverso dal nostro. I drammi che non sono stati immortalati".

Amit Bar e il fidanzato Nit (Foto Instagram: @amit_bar_)

Il post si chiude con un augurio per Ziv. La coppia sabato era riuscita a sentirlo dopo essersi separata da lui ma, da quel giorno, dell'amico non hanno avuto più notizie, hanno raccontato in diverse interviste. "Ciò che abbiamo vissuto è impossibile da digerire, continuiamo a pregare che Ziv torni a casa da noi".