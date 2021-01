Oggi sarà una giornata decisiva per il presidente Donald Trump e per tutti gli Stati Uniti. La Camera a stelle e strisce, infatti, compirà nelle prossime ore i primi passi per chiedere la rimozione dell'ex tycoon dopo gli scontri avvenuti lo scorso 6 gennaio a Capitol Hill, quando migliaia di suoi sostenitori hanno fatto irruzione nel Campidoglio per protestare contro la ratifica della vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali 2020. Una delle pagine più buie della storia americana, come l'hanno definitiva gli esperti e il presidente eletto, che ha parlato apertamente di "terrorismo interno" incitato dallo stesso Trump, che "non è al di sopra della legge".

Rimozione o impeachment di Trump: l'ultimatum dei dem

Non solo. Nel caso in cui il vicepresidente Mike Pence e il governo si rifiuteranno di rimuovere Trump dalle sue funzioni, invocando il 25mo emendamento, ad esattamente dieci giorni dall'insediamento di Biden, verrà avviata la procedura per la messa sotto accusa del presidente, conosciuto anche con il termine tecnico di impeachment. Si tratterebbe della seconda procedura del genere aperta a carico del presidente dopo il cosiddetto Ucraina-gate. La presidente della Camera, la democratica, Nancy Pelosi ha consegnato l'ultimatum in una lettera ai colleghi ieri sera, in cui descrive Trump un minaccia urgente per il paese. Ma cosa succederà oggi?

Il programma della giornata alla Camera Usa

Nelle prossime ore, la Camera metterà all'ordine del giorno una risoluzione non vincolante che chiede a Pence di invocare il 25esimo emendamento, dichiarando l'incapacità del presidente e rimuovendolo. In questo caso, ci sarebbe un avvicendamento tra il presidente e il vice ad interim. Se non ci sarà unanimità, come previsto, il voto avverrà domani. Pence, che finora in realtà non si è mai esposto ufficialmente sulla questione, avrà a questo punto "24 ore" per rispondere. Pelosi ha annunciato che poi la Camera "procederà portando in aula il testo dell'impeachment", che è stato firmato da 195 deputati progressisti, su un totale di 222. La presidente non ha fornito date, ma molti deputati democratici parlano di metà settimana. "Per proteggere la nostra Costituzione e la nostra democrazia, agiremo con urgenza perché questo presidente rappresenta una minaccia incombente su entrambi. Anche se trascorrono i giorni, l'orrore per l'assalto alla nostra democrazia perpetrato dal presidente si intensifica e per questo c'è bisogno di un'azione immediata", ha scritto la leader democratica. Intanto, proprio domani, martedì 12 gennaio, Trump terrà un nuovo comizio nella cittadina di Alamo, in Texas, a pochi chilometri dal confine, a poco meno di una settimana di distanza dalla sua ultima arringa, con la quale ha scatenato gli scontri di Washington.