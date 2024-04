video suggerito

Scomparsa dopo la scuola, Jessica ritrovata 13 anni dopo: ha chiamato lei la polizia “Ho sentito che mi state cercando, sono proprio io”. Così Jessica Delgadillo, oggi 28enne, ha chiamato la polizia di Amarillo, in Texas, per spiegare che era lei la persona che stavano cercando. La donna era scomparsa nel 2010 dopo essere andata a scuola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Aveva solo 14 anni quando nel 2010 scomparve nel nulla, ora Jessica Delgadillo è stata ritrovata: è stata lei stessa a chiamare la polizia. "Sono io la donna che cercate".

La polizia di Amarillo, in Texas, ha spiegato cosa è accaduto ai giornali locali. Jessica quel giorno di 14 anni fa stava andando a scuola, quando scomparve misteriosamente. La sua famiglia ne denunciò la scomparsa, le autorità l'hanno cercata per diverso tempo, ma le piste si sono esaurite e la ragazzina non è mai stata ritrovata.

Dopo circa una decina di anni, il caso è stato però riaperto dopo che il dipartimento ha formato una nuova Cold Case Unit, ha riferito la polizia all'emittente KFDA. Sono stati selezionati tre casi di persone scomparse e quello della Delgadillo era uno di questi.

Gli investigatori si sono messi in contatto con il Centro Nazionale per i Bambini Scomparsi e Sfruttati per ricevere assistenza e due membri hanno iniziato a lavorare con le autorità, esaminando attentamente i casi e condividendo informazioni sui social media, hanno spiegato gli investigatori alla stazione locale.

Poi lo scorso novembre, gli inquirenti hanno ricevuto una chiamata da una donna che affermava di essere proprio Jessica Delgadillo. "Ho sentito che mi state cercando", ha detto, aggiungendo che ora viveva dall'altra parte degli USA, sulla costa orientale.

Gli investigatori hanno prelevato tamponi di DNA e hanno confermato che la persona che chiamava era chi affermava di essere: Jessica Delgadillo, ora quasi 28enne. Ha chiesto agli investigatori di non condividere le informazioni su cosa le è successo o su dove è finita. Ma “ora questo caso può finalmente essere chiuso”, ha detto la polizia.