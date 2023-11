Scimmie assaltano bimbi che giocano in strada e uccidono piccolo di 10 anni: caccia al branco in India Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, il branco di scimmie ha preso di mira un gruppetto di bambini del posto che stavano giocando nei pressi un tempio locale. All’arrivo dei soccorsi, il piccolo giaceva in una pozza di sangue con l’intestino squarciato.

A cura di Antonio Palma

Una orribile vicenda arriva dall’India dove un branco di scimmie ha attaccato un gruppetto di bimbi che giocavano in strada e ha ucciso un bambino di 10 anni. L’episodio, che si è consumato nei giorni scorsi, ha scatenato una caccia al branco che ha portato già alla cattura di due esemplari maschi.

La terribile aggressione si è consumata martedì scorso nel piccolo villaggio di Salki, poco a est di Gandhinagar, capitale dello stato federato del Gujarat. Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, il branco di scimmie ha preso di mira un gruppetto di bambini del posto che stavano giocando nei pressi di un tempio locale.

Per motivi non chiariti, le scimmie hanno attaccato i bambini, riuscendo a colpire il piccolo di 10 anni mentre gli altri amichetti scappavano e avvertivano gli adulti di quanto accaduto. All’arrivo dei soccorsi, una scena drammatica. Il piccolo giaceva in una pozza di sangue con l’intestino squarciato.

Il bambino è stato portato d'urgenza in un ospedale locale ma era ormai troppo tardi. Nonostante l’intervento dei medici, per lui purtroppo non è stato possibile fare nulla ed è stato dichiarato morto all'arrivo in pronto soccorso.

"Durante l'attacco gli hanno squarciato l’intestino. È stato portato in un ospedale dove i medici lo hanno dichiarato morto all'arrivo”, ha rivelato un funzionario forestale locale, spiegando che i principali indiziati sono alcune scimmie di un branco che si è rivelato molto aggressivo e ha già aggredito altre persone in zona.

“Questo è il terzo attacco da parte di scimmie nel villaggio in una settimana" ha dichiarato all’Hindustan times il funzionario forestale Vishal Chaudhary, assicurando che il dipartimento sta cercando di catturare le scimmie. "C'è un grande gruppo di scimmie nel villaggio, inclusi quattro adulti che sono stati coinvolti in attacchi nella scorsa settimana. Due di loro sono stati catturati, si sta cercando di prenderne un altro" ha aggiunto.

Gli attacchi di scimmie non sono rari in India tanto che anche i funzionari di New Delhi hanno usato contromisure con sagome e addetti per spaventare le scimmie quando la città ha ospitato il vertice del G20 a settembre. Quest’anno ha fatto molto impressione l’attacco a una piccola studentessa strascinata e aggredita da una scimmia davanti scuola. Nell’attacco la ragazzina ha riportato ferite gravi, in particolare alla gamba sinistra, ed è ancora in cura.