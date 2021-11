Schianto in parapendio alle Canarie, Francesca muore a 34 anni: lascia le figlie di 9 e 6 anni Francesca Palliotto, 34enne originaria di Cittadella, in provincia di Padova, è morta in seguito ad un incidente in parapendio verificatosi giovedì scorso alle Canarie, dove viveva insieme alla famiglia. Lascia due figlie di 9 e 6 anni. A causare la tragedia probabilmente una folata di vento anomala.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia alle Canarie, dove Francesca Palliotto, 34enne originaria di Cittadella, in provincia di Padova, è morta in seguito ad un incidente in parapendio. La donna, che si era trasferita sull'isola spagnola da qualche anno, dove viveva su una barca insieme alla famiglia, lascia due figlie di 9 e 6 anni. La notizia è stata riportata dal Mattino di Padova: la tragedia si è consumata giovedì scorso. Stando a quanto riferisce il quotidiano, Francesca si è lanciata in tandem con un istruttore, era la prima volta che lo faceva. Ma appena partiti c'è stata una folata di vento anomala che li ha scaraventati sul lato opposto.

Dopo lo schianto al suolo, le sue condizioni sono apparsi sin da subito critiche, per questo è stata trasferita in ospedale a Tenerife in elicottero, ma purtroppo le sue ferite erano troppo profonde. Aveva riportato una emorragia cerebrale e polmonare oltre ad una serie di contusioni. Il decesso si è verificato venerdì, 24 ore dopo l'incidente. La notizia della morte è arrivata presto anche a Padova, dove il papà Lucio è molto conosciuto per essere tra i fondatori della storica agenzia Palliotto Viaggi, mentre la mamma Cristina è infermiera all'ospedale di Cittadella, dove lavora come assistente anestesista. "La mamma appena ha saputo è salita sul primo aereo per raggiungerci", ha detto la sorella Arianna, che come lei vive alle Canarie. Tanti i messaggi di cordoglio lasciati sui social network in ricordo della ragazza. Tra questi, il ricordo del circolo di Fratelli d’Italia di Cittadella che "esprime le proprie condoglianze e si stringe attorno alla famiglia Palliotto per la grave perdita della cara Francesca", come si legge sulla pagina Facebook ufficiale.