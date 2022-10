Scene di follia in metro, vestito da Ninja ferisce con la spada giovane che piazzò una falsa bomba L’aggressore è scappato, la vittima è il giovane cge tre anni fa fece scattare un allarme in tutta la metro di New York piazzando false bombe.

A cura di Antonio Palma

Assurdo episodio nelle scorse ore nella metropolitana di New York City, In Usa, dove un passante è stato attaccato da uomo vestito da Ninja e armato con una spada da samurai che lo ha ferito lasciandolo dolorante a terra. L’aggressione giovedì mattina ora locale quando la polizia è intervenuta alla stazione di Chambers Street a Lower Manhattan intorno alle 9:30 per una segnalazione dì un uomo armato di spada su un treno.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato a terra un mendicante ferito alla testa. L’uomo è stato identificato dal New York Daily News come Larry Griffin, il giovane che tre anni fa fece scattare un allarme in tutta la metro piazzando false bombe all'interno delle stazioni della metropolitana di Lower Manhattan.

La vittima Larry Griffin

Griffin è stato colpito alla testa con il manico della spada fatto di perle e lasciato a terra ferito dall’uomo vestito da Ninja che poi si è dileguato. Il giovane è stato soccorso dai paramedici prima di essere trasportato in un ospedale locale dove è stato curato ma le sue ferite non sono considerate gravi.

L’aggressore, che indossava una tuta da ninja con una fantasia color arcobaleno sulle maniche, un cappellino da baseball nero con il logo Marvel sul davanti, è ancora a piede libero. Non sono stati effettuati arresti e sono in corso le indagini per capire cosa abbia spinto l'aggressione a colpire la vittima.

L'assalto è solo l’ultimo di una serie di crimini avvenuti nel sistema di trasporto cittadino della grande Mela che hanno causato la morte di otto persone solo quest'anno e sei lo scorso anno. Il sindaco di New York Eric Adams all'inizio di questa settimana ha affermato che c'era solo una "percezione" che il crimine fosse "fuori controllo".