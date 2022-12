Sbranato da due cani mentre è al lavoro, 42enne muore dissanguato: avrebbe dovuto sposarsi a breve Un uomo di 42 anni è morto dopo essere stato sbranato da due cani mentre stava leggendo un contatore in una proprietà Greenbank, nel Queensland: “Avrebbe dovuto sposare a breve la sua compagna. Ora siamo distrutti”.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia in Australia, dove un uomo di 42 anni è morto sbranato da due cani mentre era a lavoro.

Kane Minion, 42 anni, dipendente della società Energex, stava leggendo il contatore all'esterno di un appartamento a Greenbank, nel Queensland, il 3 scorso dicembre quando è stato attaccato dai due animali.

I soccorsi sono stati chiamati dopo che il signor Minion è stato trovato privo di sensi nel cortile dell'abitazione a Ison Road con ferite gravi intorno alle 10:45. Stava cercando di leggere un contatore elettrico nella proprietà quando è stato attaccato dai due cani.

Nonostante gli sforzi dei sanitari, il 42enne è morto poco dopo per le profonde ferite riportate.

La vittima, che lavorava da 7 anni per il settore dell'energia, avrebbe dovuto sposarsi a breve con la sua compagna di una vita, Toni Baird. I due stavano insieme da 10 anni e stavano pianificando il matrimonio quando si è verificato il drammatico incidente in cui Kane ha perso la vita.

"È sempre stato un grande lavoratore – ha detto al Daily Mail Krystal Haskett, un'amica della fidanzata di Kane -. Amava gli animali e ci faceva sempre ridere molto. Soprattutto, amava la sua famiglia e Toni, e ora siamo tutti distrutti al pensiero che non ci sia più".

E poi ancora: "Stavano pianificando con impazienza il loro matrimonio, dopo aver già trascorso un decennio di vita innamorata insieme. Ora tragicamente, Kane non c'è più".

I cani che hanno attaccato il 42enne sono stati soppressi dalla divisione per la cura degli animali del Logan City Council. "Il consiglio promuove fortemente la proprietà responsabile degli animali domestici e ha tolleranza zero per i cani che agiscono o potrebbero essere tenuti in un modo che potrebbe compromettere la sicurezza della comunità", si legge in una dichiarazione del consiglio giovedì.