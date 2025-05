video suggerito

Savoia, studenti sparano fuochi d'artificio contro la prof a scuola, paura e danni: "Non sappiamo come reagire" L'episodio è stato ripreso anche in alcuni video girati coi telefoni dagli stessi studenti e ora al vaglio della polizia. I razzi pirotecnici hanno preso di mira la docente che in quel momento era presente. Uno dei fuochi sparati ha anche colpito il computer della professoressa danneggiandolo.

A cura di Antonio Palma

"È stato terribile, molto scioccante, non sappiamo cosa fare o come reagire", così un’insegnante dell’Alta Savoia ha descritto quanto accaduto in una scuola di Annemasse, in Francia, dove alcuni studenti hanno sparato fuochi d’artificio contro la professoressa durante le lezioni in aula.

L’episodio, avvenuto venerdì scorso, è stato ripreso anche in alcuni video girati coi telefoni dagli stessi studenti e ora al vaglio della polizia. Nel breve filmato si vedono i razzi pirotecnici sfrecciare nella piccola aula tra i banchi e verso la cattedra, col serio rischio di colpire qualcuno.

L’assurdo gesto infatti ha rischiato di causare feriti tra studenti e docenti a scuola e solo per puro caso non si sono registrati danni alle persone. L’esplosione di razzi, tra nuvole di fumo e fuoco, inoltre ha scatenato l’inevitabile panico e un fuggi fuggi generale tra i ragazzi che avrebbe potuto provocare altri contusi. Nei video si vedono studenti gettarsi sotto i banchi, altri fuggire dall'aula, in un'atmosfera di panico totale.

Il caso nel liceo Jean-Monnet di Annemasse, durante una lezione in classe, quando i razzi pirotecnici hanno preso di mira la docente che in quel momento era presente. Uno dei fuochi sparati ha anche colpito il computer della professoressa danneggiandolo. Dani anche ad alcuni armadietti e al pavimento.

Immediatamente allertati, i responsabili scolastici hanno chiamato la polizia che è prontamente intervenuta avviando le indagini del caso. “Lo sparo avrebbe potuto ferire gravemente l'insegnante e mettere in pericolo la sua vita” ha dichiarato a BFM TV un funzionario di polizia.

Il preside ha sporto denuncia parlando di un inaccettabile atto di violenza in un luogo di istruzione. Diversi studenti sono stati già identificati e sono stati avviati pesanti procedimenti disciplinari nei loro confronti.