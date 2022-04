Salmonella negli ovetti Schoko Bons, fermata la fabbrica Kinder Ferrero in Belgio Le autorità del Belgio fermano la fabbrica Ferrero dove vengono prodotti cioccolatini Kinder ad Arlon dopo che nei giorni scorsi sono emersi diversi casi di contaminazione da salmonella.

In relazione ai sospetti casi di salmonella, Ferrero ha disposto a scopo precauzionale la sospensione dell'attività dello stabilimento di Arlon, in Belgio. Lo apprende l'ANSA da fonti dell'azienda italiana. Secondo la stessa agenzia, la Ferrero riprenderà le attività nello stabilimento belga non appena otterrà il via libera dalle autorità

sanitarie, con le quali collabora sin dall'inizio della vicenda.

Stop alla produzione Ferrero ad Arlon, Belgio

L'autorità per la sicurezza alimentare belga (Afsca) ha ordinato lo stop alla produzione accusando Ferrero di aver fornito "informazioni incomplete". "Dopo aver condotto le nostre indagini, e a seguito delle scoperte effettuate nelle scorse ore riguardo l'incompletezza delle informazioni fornite da Ferrero, l'Agenzia ritira oggi l'autorizzazione a produrre alla fabbrica di Arlon", si legge in una nota dell'Afsca. La stessa agenzia ha anche ordinato il richiamo di tutti i prodotti Kinder usciti dalla fabbrica.

Richiamo ovetti Schoko Bons anche in Italia

Come detto, negli scorsi giorni la nota azienda dolciaria italiana aveva deciso di ritirare in via precauzionale diversi lotti di cioccolatini Kinder in diversi Paesi tra cui Francia, Belgio, Regno Unito, Irlanda, Svezia, Olanda, Serbia, Montenegro e Stati Uniti, oltre all'Italia dopo il verificarsi di alcuni casi di salmonellosi.

I prodotti sospetti arrivavano dalla fabbrica di Arlon.

Il comunicato dell'azienda

La Ferrero aveva replicato puntualizzando che nessun prodotto analizzato sui mercati coinvolti dal richiamo "volontario e precauzionale" sarebbe risultato contaminato da salmonella. Nelle specifico i lotti ritirati sono quelli che hanno una scadenza che va dal 28 maggio al 19 agosto 2022. Il gruppo di Alba ha specificato che tutti gli altri prodotti Ferrero, tra cui le uova Kinder e gli altri dedicati alla Pasqua, non sono coinvolti dal richiamo: "Negli ultimi sei mesi l'azienda non ha ricevuto in Italia contatti di consumatori o reclami per indisposizione a seguito di consumo di prodotti Kinder". Nonostante questo, Ferrero rivolge un appello ai propri consumatori: "Chiunque abbia acquistato il prodotto Kinder Schoko-Bons" è invitato "a non consumarlo, a conservarlo", ma a contattare il servizio clienti che è disponibile al numero verde 800 90 96 90.