Kuleba: “Le bombe aeree russe ci stanno spazzando via”. Zelensky: “Presto vertice di pace in Svizzera” Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha dichiarato che i soldati “vengono attaccati in modo massiccio e direi anche di routine da bombe aeree guidate (russe, ndr) che spazzano via le nostre posizioni”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

I soldati ucraini "vengono attaccati in modo massiccio e direi anche di routine da bombe aeree guidate (russe, ndr) che spazzano via le nostre posizioni": lo ha detto al Financial Times il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. Secondo funzionari della difesa di Kiev, dall'inizio dell'anno le forze russe hanno lanciato contro il Paese circa 3.500 bombe aeree guidate, con un aumento di 16 volte rispetto all'intero 2023. Solo nella terza settimana di marzo, la Russia "ha lanciato oltre 700 bombe aeree guidate", ha precisato di recente il presidente Volodymyr Zelensky.

Mosca inoltre avrebbe sistematicamente impiegato gas chimici contro i soldati ucraini. A riferirlo al Daily Telegraph fonti delle forze armate di Kiev, che hanno raccontato di essere state sottoposte ad attacchi regolari da parte di piccoli droni che rilasciavano gas lacrimogeni e altre sostanze chimiche. L'uso di tali sostanze, note come CS, è vietato in tempo di guerra dalla Convenzione sulle armi chimiche. Mosca è stata accusata di aver usato armi chimiche in un assalto con i droni al porto di Mariupol nelle prime fasi della sua invasione nel febbraio 2022.

Nella notte colpite 20 città nella regione di Kharkiv

Nel frattempo la scorsa notte 20 insediamenti della regione di Kharkiv sono stati colpiti da attacchi di artiglieria e mortai russi: si tratta di Kozacha Lopan, Veterinarne, Strelecha, Krasnet e altri centri. I raid sono stati effettuati da Kup'yansk, Petropavlivka, Ivanivka, Borova e una parte dei droni sono stati eliminati dalle forze di difesa aerea. Alle 22:40 è stato colpito un edificio residenziale di 4 piani nella città di Kupyansk. Due piani dell'edificio sono stati distrutti ed una donna di 85 anni è morta. Ieri un attacco missilistico Grom E1 nel villaggio di Borov ha colpito 10 edifici residenziali e tre donne sono rimaste ferite.

Zelensky: "Non abbiamo proiettili per una nuova controffensiva"

In questo quadro il presidente Volodymyr Zelensky ha ribadito che la carenza di munizioni non consente di programmare nuove azioni di attacco: "L'Ucraina attualmente non ha proiettili per azioni contraoffensive. Mancano anche proiettili e armi a lungo raggio per colpire postazioni di artiglieria, aerei, basi militari russe". Per questo è stato intensificato l'impiego di droni: "Non è un'alternativa, ma aiuta in alcuni ambiti. Abbiamo decuplicato la produzione. Oggi non vedo un globale deficit in questa materia. Le brigate combattenti lo capiscono", ha sottolineato il presidente, aggiungendo che a breve si terrà un vertice per la pace in Svizzera. La data, secondo il leader ucraino, sarà concordata nei prossimi giorni. "Ci aspettiamo di avere 80-100 Paesi da tutto il mondo", ha aggiunto. Sarà complicato organizzarlo ma un tale numero di Paesi "sarà in grado almeno di provare a costringere la Russia a una pace giusta", ha detto Zelensky a Ukrainska Pravda.