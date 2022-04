Russia, uomo armato spara in un asilo poi si suicida: 4 morti, tra di loro due bambini Un uomo armato ha fatto irruzione in un asilo vicino Ulyanovsk, cittadina sul Volga, e ha aperto il fuoco uccidendo l’educatrice e due bambini. Poi si è suicidato con la stessa arma.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia in Russia, dove un uomo armato ha fatto irruzione in un asilo e ha cominciato a sparare uccidendo due bambini, un maschietto di cinque anni e una bambina di sei, e la maestra. Poi ha rivolto l'arma verso se stesso e si è suicidato. È successo poco fa nella regione di Ulyanovsk, sul Volga, nella cittadina di Veshkaima. Ancora pochissime le informazioni a disposizione, come riferisce l'agenzia di stampa Interfax, secondo la quale, la notizia degli spari in un asilo è stata confermata dalle autorità regionali. "Confermiamo la sparatoria e la presenza di quattro corpi", ha detto un portavoce del governo regionale.

L'uomo avrebbe sparato con il fucile da caccia sovietico a doppia canna IZH-27. Le fonti hanno indicato che l'uomo aveva il porto d'armi ad uso caccia. Sul posto stanno operando le forze dell'ordine, che stanno accertando il movente del delitto. Secondo alcuni media locali il responsabile di quanto successo sarebbe il 67enne Alexander Dronin, ma si attendono conferme.

In aggiornamento.