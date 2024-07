video suggerito

Russia, sposa si appoggia alla finestra di casa e cade: morta a 23 anni la prima notte di nozze Il fatto è accaduto a San Pietroburgo, in Russia. Ksenia Vodyanitskaya, 23 anni, stava festeggiando la prima notte di matrimonio con lo sposo, Konstantin, di un anno più grande. Aperta inchiesta.

A cura di Biagio Chiariello

Ksenia Vodyanitskaya e suo marito

È precipitata da un'altezza di circa 50 metri, mentre stava celebrando la sua prima notte di matrimonio al quindicesimo piano di un grattacielo.

Ksenia Vodyanitskaya, 23 anni, è morta cadendo dalla finestra del suo appartamento collocato in un condominio residenziale che condivideva con lo sposo Konstantin, 24 anni, a San Pietroburgo. I due erano convolati a nozze solo poche ore prima.

Secondo quanto riferisce il Daily Mail, Ksenia era, nuda, appoggiata alla finestra, quando è avvenuta quella che anche le autorità hanno definito "una tragedia": il marito è stato subito interrogato, ha negato ogni responsabilità ed è stato subito rilasciato. Gli inquirenti si dicono infatti convinti che non c'entri nulla, sebbene siano ancora in corso le indagini.

Ksenia si era laureata di recente presso la St Petersburg State University of Veterinary Medicine. Era appassionata di fotografia e aveva pubblicato qualche foto del matrimonio sui social, quando è morta. Alla cerimonia erano stati invitati solo pochi intimi tra familiari e amici della coppia. Dopo una festa in un ristorante della città, gli sposi erano tornati a casa. Poi è avvenuto il dramma.

Secondo i quotidiani locali, "le testimonianze di amici e parenti indicano che non c'erano problemi nella relazione della coppia. Il giovane amava sinceramente la sua sposa e non le avrebbe mai fatto del male, riferiscono gli amici della defunta", scrive Moskovsky Komsomolets. "Quel giovane amava sinceramente la sua sposa e semplicemente non poteva farle alcun male, ne sono certi gli amici del defunto", conclude il giornale.