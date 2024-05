video suggerito

Russia, sale sul treno per fare un video per i social: 15enne resta folgorato, è gravissimo I fatti sono avvenuti vicino Mosca. Il ragazzino era salito sulla locomotiva per girare un video, quando l’inguine ha toccato i cavi dell’alta tensione provocandogli una scossa elettrica che l’ha fatto cadere sui binari, bruciandogli i pantaloni. Ora è in terapia intensiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Un 15enne russo è in condizioni "gravi" in ospedale dopo essere stato folgorato mentre si trovava su un treno per girare un video da pubblicare sui social media. Qualcosa però è andato storto. I fatti sono avvenuti a Elektrougli, circa 45 km a est di Mosca.

Mentre si arrampicava sulla locomotiva, l'inguine ha toccato il pantografo che collegava il treno al cavo sotto tensione provocandogli una fortissima scossa elettrica. Il giovane è così caduto sulle rotaie.

"Invece di un'acrobazia spettacolare davanti alla telecamera e di tonnellate di ‘Mi piace', ha subito un infortunio che ricorderà per il resto della sua vita se i medici lo salveranno", scrive il Daily Mail citando alcuni media locali. "La scossa elettrica ha colpito l'adolescente all'inguine e, come scrivono testimoni oculari, ha letteralmente bruciato i genitali del ragazzo".

In alcuni filmati pubblicati in Russia, si vede il 15enne che si contorce sui binari, con la parte anteriore dei pantaloni bruciacchiata, all'arrivo dei primi soccorsi dei paramedici presso la stazione ferroviaria. Lo si sente dire: "Fa male". Poco dopo viene trasportato in ambulanza in ospedale con delle vistose fasciature al viso, al braccio destro e alla mano.

Il 15enne si trova ora in terapia intensiva in condizioni definite “gravi”.

Il canale televisivo NTV ha riferito: ‘La corrente gli ha attraversato l'inguine, dopo di che l'adolescente è caduto dal tetto [del treno]. In gravi condizioni con il pene carbonizzato, è stato portato in ospedale."