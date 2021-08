Russia, record di morti: 808 nelle ultime 24 ore. Intanto la campagna di vaccinazione arranca Nelle ultime 24 ore la Russia ha riportato 808 morti di Covid. Non erano mai stati così tanti dall’inizio dell’emergenza sanitaria e il record precedente era stato registrato appena 24 ore prima con 799 decessi. Stenta a prendere piede la campagna di vaccinazione.

A cura di Davide Falcioni

Nelle ultime 24 ore la Russia ha riportato 808 morti di Covid. Non erano mai stati così tanti dall'inizio dell'emergenza sanitaria e il record precedente era stato registrato appena 24 ore prima con 799 decessi. Secondo le autorità sanitarie russe l’impennata di morti è da attribuire alla variante Delta, anche se non va sottovalutata la riluttanza della popolazione nei confronti della vaccinazione con Sputnik, in una campagna di immunizzazione che sta pericolosamente arrancando. Appena il 20% della popolazione ha completato il ciclo di vaccinazione, una percentuale ben lontana dal raggiungimento dell'immunità di gregge.

A complicare ulteriormente la situazione due giorni fa è stato un incidente avvenuto in un ospedale di Vladikavkaz, capitale della repubblica russa dell'Ossezia del Nord, dove a causa della rottura di un tubo di ossigeno hanno perso la vita nove persone. A confermarlo le autoriutà sanitarie. "Nove pazienti affetti dal coronavirus sono morti per mancanza di ossigeno all'ospedale di Vladikavkaz. Oggi c'è stata una rottura del sistema di ossigeno", ha dichiarato il ministro della Sanità, citato dalle agenzie di stampa russe, aggiungendo che 71 pazienti erano in terapia intensiva al momento dell'incidente, di cui 13 supportati da "ventilazione meccanica".

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Russia sono stati registrati oltre 6,4 milioni di casi di coronavirus e 164 mila morti, un dato che tuttavia è ampiamente sottodimensionato rispetto al numero reale. Secondo l'agenzia federale di statistica, la Rosstat, tra l'aprile del 2020 e il giugno di quest'anno i morti in eccesso sarebbero almeno 315 mila, circa il doppio dei decessi ufficialmente causati dal Covid. L’agenzia di stampa Reuters, invece, ritiene che le morti in eccesso in Russia siano 463 mila.