Rubano il water d'oro di Cattelan nel castello inglese di Winston Churchill: diffuso il video del furto Tre persone sono a processo per il caso del water in oro di 18 carati di Maurizio Cattelan rubato nel 2019 in meno di cinque minuti da Blenheim Palace, la grande villa di campagna inglese dove nacque il leader britannico Winston Churchill.

A cura di Giorgia Venturini

Hanno rubato il water in oro 18 carati di Maurizio Cattelan in meno di cinque minuti da Blenheim Palace, la grande villa di campagna inglese dove nacque il leader britannico Winston Churchill. Tutto era accaduto la mattina del 14 settembre 2019, ora tre persone sono a processo: uno di questi ritenuto coinvolto nel furto e gli altri due sono accusati di aver partecipato poi alla vendita dell'oro. Che fine ha fatto infatti il water d'oro? Resta un mistero. Gli investigatori ritengono che sia stato fatto a pezzi e venduto. A chi, anche in questo caso, resta un punto irrisolto.

Si trattava di una vera e propria opera artistica, intitolata "America" e realizzata dall'artista concettuale italiano Maurizio Cattelan: il water d'oro valeva poco più di 215 libbre (98 chilogrammi) ed era assicurata per 4,8 milioni di sterline (6 milioni di dollari). L'opera era stata precedentemente esposta al Guggenheim Museum di New York. L'opera valeva 2,8 milioni di sterline (3,5 milioni di dollari). Come sono riusciti i tre imputati a rubare questa opera d'arte?

Uno dei tre imputati le settimane precedenti aveva ispezionato tutto il palazzo e scattato foto a poche ore dal furto. Lo stesso imputato avrebbe preso parte al gruppo di cinque uomini che avrebbero sfondato i cancelli di legno del palazzo prima dell'alba servendosi di due veicoli rubati. Poi avrebbero attraversato il campo a bordo di un camioncino: si sarebbero fermati davanti al giardino di ingresso del palazzo e avrebbero rotto la finestra per entrarvi. Infine avrebbero sfondato rapidamente la porta del bagno e rimosso il trono dorato dall'impianto idraulico, lasciando fuoriuscire l'acqua dai tubi. Gli altri due imputati avrebbero gestito la vendita a pezzi del water d'oro. Tutti si sono dichiarati non colpevoli.