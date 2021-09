Richiamati più di 3 milioni di cuscini per bambini della Boppy Co.: pericolo soffocamento Alcuni cuscini per bambini della società Boppy Co. sarebbero collegati ad almeno 8 decessi avvenuti tra il 2015 e il 2020, secondo un’indagine di Consumer Product Safety Commission degli Stati Uniti. Da qui la decisione del ritiro di oltre 3milioni di prodotti. Un provvedimento che riguarda anche l’Europa.

A cura di Biagio Chiariello

La Boppy Co., produttrice di cuscini e lettini per l'infanzia, ha comunicato il ritiro di almeno 3 milioni dei propri prodotti a seguito del decesso di almeno 8 bambini bambini per soffocamento nel periodo tra il 2015 e il 2020, secondo un’indagine della Consumer Product Safety Commission degli Stati Uniti, che ha già sottolineato in passato come molti lettini e cullette negli Usa sono stati richiamati per lo stesso motivo. I risultati si basano in parte sui dati sugli incidenti rilevati dalla Commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo (Cpsc).

Il richiamo dei lettini negli USA

La società con sede a Golden, in Colorado, ha quindi richiamato 3,3 milioni di lettini per bambini. I prodotti sono Boppy Original Newborn Loungers, Boppy Preferred Newborn Loungers e Pottery Barn Kids Boppy Newborn Loungers. Con un prezzo compreso tra $ 30 e $ 44, i lettini sono stati venduti presso i rivenditori negli Stati Uniti, tra cui Pottery Barn Kids, Target e Walmart e online su Amazon.com. Boppy ha anche distribuito circa 35.000 lettini in Canada.

Bloccata vendita anche in Europa

A seguito della decisione di The Boppy Company negli States, Artsana ha quindi annunciato il Richiamo Volontario dal mercato del prodotto Boppy® Hug&Nest (Nido di Coccole), distribuito dal 2016 in Europa ed in altri Paesi (non in US e Canada). La società evidenzia comunque come non sia conoscenza di alcun incidente associato all’utilizzo corretto di Boppy® Hug&Nest (Nido di Coccole), distribuito esclusivamente per l’utilizzo quando il bambino è sveglio e con la supervisione di un adulto.

