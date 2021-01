Una donna ha ucciso suo figlio di 10 anni mentre "lottava" per prendersi cura di lui da sola durante il lockdown. Olga Freeman, 40enne con gravi problemi di salute mentale, si è dichiarata non colpevole dell'omicidio del figlio Dylan, che soffriva di autismo e ritardo nello sviluppo neurologico, durante un'udienza virtuale all'Old Bailey di Londra lunedì 25 gennaio. La donna, proveniente da un'unità psichiatrica, ha ammesso invece l'accusa di "omicidio colposo" per motivi di "diminuita responsabilità".

Dylan, che aveva notevoli difficoltà con il linguaggio, la comunicazione, l'auto-controllo, è stato trovato morto a casa a Cumberland Park, Acton, a ovest di Londra, il 15 agosto dello scorso anno. Il bimbo è stato trovato sul letto di sua madre con "parti di spugna nella gola", coperto da un piumone e con dei giocattoli accanto, dopo che la donna si era consegnata alla polizia. Un esame post mortem ha indicato la causa del decesso di Dylan come ostruzione delle vie aeree. In tribunale, la Freeman ha detto di aver " lottato" per assicurare le cure al piccolo, che aveva bisogno di assistenza 24 ore su 24. L'avvocato della donna, Jane Bickerstaff, di fronte alla corte ha spiegato che gli psichiatri erano tutti d'accordo sul fatto che la sua responsabilità al momento dell'omicidio fosse attenuata dalla sua "malattia depressiva con sintomi psicotici". Ha suggerito che la sentenza appropriata fosse un ricovero ospedaliero con restrizioni.

Nella settimana precedente alla morte di Dylan, la madre aveva parlato di "salvare il mondo" e di essere "un Messia". In una registrazione vocale ha detto: "Questo è il mio lavoro: sacrificare il mio amato figlio per creare un equilibrio in questo mondo". La Freeman dovrebbe essere condannato all'Old Bailey l'11 febbraio.