Regno Unito, legionella sulla chiatta-alloggio dei migranti: evacuazione immediata Problemi sanitari per la Bibby Stockholm, la nave-condominio voluta dal governo, attraccata sull’isola di Portland, nel Dorset, con il suo carico di richiedenti asilo. 39 persone sono state fatte sbarcare.

A cura di Biagio Chiariello

I migranti che si trovavano sulla chiatta Bibby Stockholm nel Dorset, nel Regno Unito, sono stati fatti sgomberare dopo che nell’acqua destinata ai migranti sono state trovate tracce del batterio della legionella. Lo riporta Sky News. Il Ministero dell'Interno ha riferito che tutti i 39 richiedenti asilo a bordo della nave sono stati sbarcati e riportati in albergo.

Un testimone, che ha parlato con la BBC, ha riferito che alcuni dei migranti a bordo avevano "mal di gola" e che lui stesso aveva "tosse e problemi respiratori". Finora comunque su nessuna delle persone analizzate sono stati riscontrati sintomi legati alla malattia causata dal microrganismo.

"La salute e il benessere di chi è a bordo della nave è la nostra massima priorità", ha affermato un portavoce del ministero dell'Interno britannico. Il batterio della legionella può causare un grave tipo di infezione polmonare nota come malattia del legionario.

La Bibby Stockholm avrebbe dovuto ospitare fino a 500 uomini di età compresa tra 18 e 65 anni, in attesa dell'esito delle domande di asilo.

I test di routine dell’approvvigionamento idrico sono stati in un primo momento eseguiti il 25 luglio, ma Sky News ha appreso che i risultati non sono arrivati fino al 7 agosto, lo stesso giorno in cui i richiedenti asilo hanno iniziato a salire a bordo della chiatta.

Una fonte del Ministero dell'Interno ha detto alla BBC che i risultati mostrano "bassi livelli" di legionella nel sistema idrico del Bibby Stockholm. Sono stati comunque effettuati ulteriori test e il governo è in attesa dei risultati.