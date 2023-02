Regno Unito, bimba aggredita e uccisa da un cane nel giardino di casa. Alice aveva solo 4 anni I fatti sono avvenuti ieri a Milton Keynes, nel Buckinghamshire, in Regno Unito. La vittima è la piccola Alice Stones, il cane è stato poi abbattuto. Indaga la polizia.

Una bambina di quattro anni, Alice Stones, è morta dopo essere stata aggredita da un cane a Milton Keynes, in Regno Unito. Ancora ignota la dinamica che ha portato al dramma.

Gli ufficiali sono stati chiamati poco dopo le 17:00 di martedì 31 gennaio dopo che l'animale aveva azzannato la piccola nel giardino sul retro di una casa a Broadlands, nella zona di Netherfield. Il cane è stato poi abbattuto, ha confermato la polizia della Thames Valley.

Le autorità hanno fatto sapere che nessuno è rimasto ferito nell'incidente. "La famiglia della bambina è assistita da ufficiali appositamente addestrati. Non sono stati effettuati arresti", ha comunicato il soprintendente Matt Bullivant: “Questo è un incidente assolutamente tragico, crediamo che una bambina sia stata uccisa dopo essere stata aggredita da un cane".

“Chiaramente, siamo nelle primissime fasi di un'indagine, e sarebbe sbagliato e inutile speculare sulle circostanze esatte di questo incidente in questo momento" aggiunge Bullivant. “Tuttavia, al fine di garantire la sicurezza pubblica, abbiamo preso la decisione di abbattere il cane coinvolto, e questo è stato fatto con umanità", ha spiegato.

“Capisco l'impatto che quanto accaduto avrà sulla comunità e sul pubblico in generale; le persone potrebbero accorgersi di un grande numero di agenti presenti nell'area anche nei prossimi giorni, mentre le nostre indagini continuano. Vorrei rassicurare tutti sul fatto che non c'è motivo di credere che ci sia un pericolo per nessun in questo momento" ha detto ancor il soprintendente.

E ha concluso: "Chiunque sia preoccupato può sentirsi libero di rivolgersi ai nostri ufficiali e porre le proprie domande, ma esorto le persone a non speculare sulle circostanze, specialmente sulle piattaforme dei social media".