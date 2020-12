Il magnate della moda Peter Nygard è stato arrestato in Canada con la pesantissima accusa di aver abusato sessualmente di decine di ragazze, anche minorenni, nel corso degli anni avviando un vero e proprio traffico di esseri umani per lo sfruttamento sessuale. L'arresto è scattato a seguito della richiesta delle autorità statunitensi che hanno emesso nei suoi confronti un mandato di cattura, accusandolo di decenni di crimini con dozzine di vittime negli Stati Uniti, alle Bahamas e in Canada. Il 79enne martedì ha fatto la prima apparizione in tribunale negando ogni addebito davanti la giudice .

Secondo l'accusa Nygard, fin dagli ani '90 avrebbe usato la sua influenza e le sue attività economiche per "reclutare e mantenere" donne negli Stati Uniti, in Canada e alle Bahamas con lo scopo di sfruttarle sessualmente. Le ragazze , in alcuni casi anche minorenni, servivano per gratificare sessualmente se stesso e i suoi collaboratori. Le autorità Usa hanno affermato che le vittime sono state abusate da Nygard o dai suoi collaboratori, che in alcuni casi le avrebbero drogate per soddisfare le loro voglie sessuali. Per gli investigatori americani Nygard avrebbe spesso preso di mira vittime che provenivano da ambienti svantaggiati o che avevano subito abusi.

Per gli inquirenti Nygard avrebbe utilizzato più mezzi per reclutare le vittime tra cui party finanziati dalla propria società. Quando alcune vittime di sono ribellate le avrebbe anche minacciate avvertendo che avrebbe potuto procurare loro danni alla reputazione o azioni legali per mettere a tacere i potenziali accusatori. La svolta all'inizio di quest'anno quando l'FBI ha perquisito gli uffici del designer a New York a seguito della denuncia di 10 donne hanno intentato una causa civile accusando Nygard di aver attirato donne giovani e povere nella sua tenuta alle Bahamas con denaro e la promessa di lanciarle come modelle. Alla causa si sono unite poi altre cinquantasette donne tra cui molte hanno affermato di aver avuto 14 o 15 anni quando Nygaard avrebbe dato loro alcol o droghe per violentarle.