Raro gioiello venduto da Christie’s per 41 mln di euro: è il più grande diamante blu mai andato all’asta Con un peso di quasi 18 carati, il Bleu Royal è la più grande gemma blu vivido mai apparsa in vendita nella storia delle aste. Si tratta anche della pietra preziosa più cara venduta nell’anno in corso, ha fatto sapere Christie’s.

A cura di Biagio Chiariello

Un rarissimo diamante blu è stato venduto ad oltre 43 milioni di dollari ad un'asta di Christie's a Ginevra, in Svizzera. Si tratta del Bleu Royal, il più grande diamante blu di categoria ‘fancy vivid' – la più alta e pregiata per un diamante colorato – mai andato all’asta. Il nuovo proprietario è un collezionista privato che ha avuto la meglio su altri due offerenti.

Si tratta del lotto principale di una serie di aste di lusso a Ginevra questo mese, che presentano anche oggetti della storia del cinema, tra cui le perle indossate da Audrey Hepburn e l’orologio auto-inciso di Marlon Brando. Il Blue Royal, a forma di pera, incastonato su un anello, faceva parte da oltre 50 anni di una collezione privata ed è stato acquistato in appena 7 minuti per 39.505.000 franchi svizzeri, pari a circa 41 milioni di euro.

È la "più grande gemma blu vivido e internamente impeccabile" mai apparsa in vendita nella storia delle aste, ha affermato Christie's. La nota casa d'aste ha aggiunto che solo tre diamanti blu fancy vivid da oltre 10 carati sono apparsi in vendita nei suoi 250 anni di storia. È successo nel 2010, 2014 e 2016. Secondo Christie's, nel 2016 l'Oppenheimer Blue da 14,62 carati è stato venduto per oltre 57 milioni di dollari.

"Siamo estremamente soddisfatti", ha detto all'AFP Max Fawcett, responsabile della gioielleria Christie's a Ginevra, aggiungendo che si tratta del "lotto di gioielli più costoso venduto in tutto il 2023" da qualsiasi casa d'aste a livello mondiale.

Lunedì Christie's ha venduto l'orologio Rolex indossato dall'attore statunitense Marlon Brando nel film Apocalypse Now per circa 5 milioni di dollari, hanno riferito le agenzie di stampa.