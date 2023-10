Ragazza di 23 anni licenziata da 12 posti di lavoro: “Mi arrendo davvero, trovano sempre scuse” La disperazione di Elena Fuentes, 23enne spagnola, licenziata da ben 12 diverse occupazioni. La sua storia è quella di moltissimi ragazzi che in questo periodo storico affrontano il problema della disoccupazione.

A cura di Biagio Chiariello

La stabilità è un desiderio che accomuna tutti i giovani in questo periodo storico non certo semplice a livello lavorativo, ma per alcuni, come Elena Fuentes trovare un'occupazione sembra essere una impresa impossibile. La sua storia è diventata virale sui social media dopo che la 23enne spagnola ha condiviso tutta la propria disperazione sul suo profilo TikTok: Elena ha raccontato di essere stata licenziata da ben 12 lavori diversi.

Mi arrendo davvero, mi arrendo. In altre parole, mi hanno cacciato. Ho superato il mese di prova e dopo una settimana mi pagano per poter andare via – dice nel reel la giovane – Ieri sera mi hanno licenziata, oggi non sono andata a lavorare".

Elena spiega di aver affrontato situazioni nelle quali, nonostante sia stata elogiata per la sue performance, alla fine si è sempre trovata senza un lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà. La sua storia è stata raccontata anche dal quotidiano Lavanguardia.

"Mi dicono che sono bravissima, che tutto quello che faccia è molto buono" ma "in un'occasione mi hanno mandata via perché non avevano più posti, in un'altra si è scoperto che stavo sostituendo qualcuno senza saperlo, in un'altro perché non mi adattavo…", ha spiegato la 23enne.

La reazione degli utenti alla storia di Elena è stata mista. Alcuni le hanno espresso solidarietà e sostegno, raccontando le proprie esperienze (e difficoltà) nell'attuale mercato del lavoro. Altri hanno criticato il sistema occupazionale che, a loro avvisa, scarta i dipendenti troppo facilmente, senza tener conto del loro valore e del loro potenziale.

Sicuramente la storia di questa ragazza ci ricorda le sfide che molti giovani affrontano quando cercano di affermarsi nel mondo del lavoro. La mancanza di stabilità può innescare crisi esistenziali e scoraggiamento, portando alcuni a considerare come alternativa l’avvio di un’attività in proprio.