Quattordicenne armato spara nel centro commerciale: 3 morti, fuga e panico e Bangkok Diversi testimoni hanno riferito di essersi nascosti all’interno di negozi e bagni prima di scappare all’esterno del centro commerciale Siam Paragon di Bangkok, in Thailandia. Secondo le prime notizie, un 14enne avrebbe ucciso almeno 3 persone prima di essere fermato.

A cura di Antonio Palma

Spari, sangue e momenti di panico oggi nel centro commerciale Siam Paragon a Bangkok, in Thailandia, quando un giovane è entrato armato facendo fuoco tra corridoi e negozi prima di essere fermato dalla polizia intervenuta in forze sul posto. Secondo le prime notizie, a sparare sarebbe stato un quattordicenne che avrebbe colpito diverse persone, facendo tre morti, prima di essere bloccato e arrestato dagli agenti.

L’allarme intorno alle 16.30 di martedì ora locale, la tarda mattinata in Italia. I servizi di emergenza tailandesi, citati dai media locali, hanno riferito che almeno tre persone sono state uccise e quattro ferite nella sparatoria, mentre la polizia tailandese ha affermato che il sospettato ha solo 14 anni. I feriti, tra cui anche uno straniero, sono stati ricoverati in ospedale.

La polizia locale ha riferito che l’adolescente ha usato una pistola, una Glock 19mm. Il ragazzo è stato fermato poche decine di minuti dopo la sparatoria all'interno di un negozio al terzo piano del centro commerciale e non ha opposto resistenza quando gli agenti speciali lo hanno raggiunto. Come si vede in un video delle telecamere di sorveglianza, ha alzato le mani e si è inginocchiato facendosi arrestare.

Una foto che circola sui social media ritrae un poliziotto che blocca il ragazzo a terra, tra poltrone e vetri rotti dai proiettili all'interno del centro commerciale. Sui social sono apparsi anche diversi video che mostrano una folla di persone in fuga dal centro commerciale della capitale della Thailandia. In un video si possono sentire chiaramente anche quattro spari di arma da fuoco ma i testimoni affermano di aver udito più di dieci colpi di arma da fuoco.

In quel momento infatti centinaia di clienti affollavano i negozi del centro commerciale che è stato immediatamente chiuso dopo l’allarme. Anche la vicina stazione della metropolitana è stata chiusa per precauzione. Alcuni testimoni hanno riferito che nel centro commerciale è suonato l'allarme e le luci si sono spente al momento degli spari. Diversi testimoni hanno anche riferito di essersi nascosti all'interno di negozi e bagni prima di scappare all’esterno.

Purtroppo la Thailandia non è nuova simili episodi. Il Paese ha un alto tasso di possesso di armi da fuoco e una lunga storia di sparatorie in luoghi pubblici. Una delle ultime nel 2020 quando un ex ufficiale dell’esercito ha sparato all'interno di un centro commerciale uccidendo 29 persone e ferendone decine di altre.