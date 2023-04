Quanti bambini sono stati uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa o ha riferito l’ufficio del procuratore generale ucraino, aggiungendo che 948 sono i bambini feriti e 407 quelli considerati dispersi.

Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina sono stati uccisi 470 bambini. Lo ha riferito l'ufficio del procuratore generale ucraino, aggiungendo che 948 sono i bambini feriti e 407 quelli considerati dispersi.

L'ultima uccisione "quando un ragazzo di 17 anni è morto a causa di un bombardamento nemico nel distretto di Bashtan, nella regione di Mykolaiv", ha detto l'ufficio del procuratore, sottolineando che i dati forniti non sono definitivi e sono in corso indagini sia nelle aree di conflitto che nei territori occupati e che in quelli liberati.

Secondo il rapporto, fra feriti e uccisi, "i bambini più colpiti sono nell'oblast di Donetsk (451), nell'oblast di Kharkiv (275), nell'oblast di Kiev (127), nell'oblast di Kherson (94), nell'oblast di Zaporizhzhia (89), nell'oblast di Mykolaiv (86), nell'oblast di Chernihiv (68), nell'oblast di Luhansk (66), nell'oblast di Dnipropetrovsk (66)".

Il triste dato arriva a pochi giorni dalle dichiarazioni di due mercenari russi del Gruppo Wagner che hanno confessato di aver ucciso oltre 20 bambini e adolescenti ucraini a Bakhmut e Soledar per ordine di capo Yevgeny Prigozhin. "Ho sparato alla testa a una bambina di 5 anni", ha detto Azamat Uldarov, uno dei due guerriglieri. "Ho eseguito l’ordine con questa mano, ho ucciso i bambini, compresi i bambini di cinque anni", ha aggiunto a Vladimir Osechkin, fondatore dell’organizzazione russa per i diritti umani a Gulag.net.

Nel frattempo la Russia ha ammesso di aver deportato bambini ucraini in Russia. Una vicenda che ha portato all'incriminazione di Maria Lvova-Belova, la Commissaria ai diritti dei bambini della Federazione Russa, da parte dell’International Criminal Court dell’Aja insieme al presidente Vladimir Putin.