Putin: “Stanno spingendo l’Europa contro la Russia. Combattiamo ancora contro il nazismo” “Siamo fiduciosi in noi e nella nostra vittoria”. Cosìl presidente russo nella ex Stalingrado per la commemorazione dell’80esimo anniversario della battaglia vinta dalle truppe sovietiche su quelle tedesche.

A cura di Biagio Chiariello

"La Russia è nuovamente minacciata dai carri armati tedeschi. Ci sono tentativi di spingere l'Europa, Germania compresa, alla guerra con Mosca. Ma abbiamo i mezzi per difenderci da chi ci minaccia". Lo afferma il presidente russo Vladimir Putin parlando a Volgograd nella cerimonia di commemorazione dell'ottantesimo anniversario della battaglia vinta dalle truppe sovietiche su quelle tedesche, una delle più sanguinose della seconda guerra mondiale.

Il capo del Cremlino punta il dito contro l'Occidente: "Ci sono tentativi di spingere l'Europa, Germania compresa, alla guerra con la Russia". Lo afferma il presidente russo Vladimir Putin che ha avvertito che la Russia risponderà alle minacce non solo con veicoli blindati.

"Coloro che spingono la Germania in una nuova guerra e si aspettano di vincere sul campo di battaglia non capiscono che la guerra moderna con la Russia sarebbe un'altra cosa", ribadisce Putin, affermando che il suo Paese è sotto "la minaccia diretta" del nazismo e che Mosca è "costretta a respingere l'aggressione dell'Occidente collettivo".

La battaglia di Stalingrado durò oltre sei mesi, terminando con la resa delle truppe tedesche il 2 febbraio 1943, dopo che furono uccise più di un milione di persone. La vittoria dell'Armata Rossa segnò una svolta non solo per l'Unione Sovietica.

"La continuità di generazioni, valori, tradizioni: tutto questo è ciò che distingue la Russia, ci rende forti e fiduciosi in noi stessi, nella nostra ragione e nella nostra vittoria", ha aggiunto il presidente russo.

"La Russia ha fiducia in sé, nel fatto di essere nel giusto e nella vittoria", ha aggiunto. La Russia oggi ha "tanti amici in tutto il mondo, compreso il continente americano", ha affermato infine Putin citato dall'agenzia Ria Novosti, "la nostra risposta alle minacce non si limiterà ai carri armati, tutti dovrebbero capirlo".