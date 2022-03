Putin è pronto ad arruolare i “volontari” siriani per la guerra in Ucraina Sarebbero oltre 16mila i volontari disposti a combattere in Ucraina per la Russia: gran parte di questi arriverebbero dal Medio Oriente.

A cura di Ilaria Quattrone

Il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha detto di essere pronto a inviare in Ucraina anche i combattenti volontari. Quindici giorni fa, proprio Putin, ha deciso di invadere l'Ucraina. Da allora si sta svolgendo un durissimo conflitto con elevati costi, soprattutto in termini di vite umane. Nonostante questo, il presidente ha detto di voler inviare ulteriori soldati.

"Oltre 16mila volontari, in gran parte dal Medio Oriente"

In particolare modo, il ministro della Difesa Serhiy Shoigu – durante una riunione del consiglio di sicurezza – ha detto: "Riceviamo un numero enorme di richieste da tutti i tipi di volontari provenienti da diversi paesi che vorrebbero venire nelle Repubbliche popolari di Lugansk e Donetsk per partecipare a quello che considerano il movimento di liberazione".

Si tratterebbe di oltre 16mila volontari, in gran parte in arrivo dal Medio Oriente. Una notizia che, secondo quanto riportato da Reuters, è stata approvata dal presidente russo. Non solo. Putin ha anche chiesto che vengano aiutati i volontari a raggiungere le zone interessate dalla guerra: "Se vedete che ci sono queste persone che vogliono di propria iniziativa, non per soldi, venire ad aiutare le persone che vivono nel Donbass, allora dobbiamo dare loro quello che vogliono e aiutarle a raggiungere le zone di conflitto".

Il video condiviso dal canale televisivo del ministero della Difesa russa

In base a quanto spiegato dal Wall Street Journal, alcuni funzionari statunitensi hanno detto che tra questi 16mila ci sarebbero dei volontari siriani. In questi minuti, il canale televisivo del ministero della Difesa russa sta condividendo un filmato di "volontari" siriani disposti a combattere in Ucraina.