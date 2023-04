Pugnala a morte la figliastra di 7 anni, poi chiama la polizia: “Sono stato io”. Choc in Germania Un uomo di 40 anni ha prima ucciso a pugnalate la figliastra di 7 anni e poi ha chiamato la polizia. È stato arrestato. Indagini sono in corso per capire il movente del delitto.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia in Germania dove un uomo di 40 anni ha ucciso la figliastra di 7. È successo ieri, lunedì di Pasquetta, a Ulm, città del Land del Baden-Württemberg. Sarebbe stato lo stesso killer a denunciare al numero di emergenza della polizia il delitto, avvenuto nell'area di un centro scolastico, nel distretto di Wiblingen.

Gli agenti, una volta sul posto, hanno trovato l'uomo, che non ha opposto resistenza all'arresto. Indagini sono in corso per cercare di capire il movente dell'omicidio. Fonti degli inquirenti, citate dai media tedeschi, parlano di "un atto interno alla famiglia. Non c'è alcun pericolo per la popolazione", si legge in una nota ufficiale della polizia.

Secondo quanto riporta la Bild, è possibile che l'uomo non sia il padre biologico della vittima, ma il compagno della madre. Su questo dettaglio sono in corso analisi e mancano conferme.

Si tratta del secondo episodio del genere che ha macchiato di sangue la Pasqua in Germania. Domenica, infatti, una donna di 43 anni a Hockenheim (sempre nel Baden-Württemberg), a 200 chilometri di distanza da Uml, ha chiamato la polizia dopo aver ucciso i suoi due figli di 7 e 9 anni nell'appartamento in cui vivevano. Oggi i corpi dei due fratelli saranno sottoposti ad autopsia.