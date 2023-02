Pubblica foto su OnlyFans: “La scuola di mio figlio mi ha vietato di partecipare a tutte le attività” Victoria Triece, 31enne americana, madre di due figli di 7 e 11 anni, ha denunciato la Orange County Public Schools di Orlando, in Florida, che l’ha completamente tagliata fuori da tutte le attività che riguardano il volontariato con la classe del più piccolo dei suoi bimbi.

Victoria Triece è una mamma 31enne che vive ad Orlando in Florida, Stati Uniti. Nell'ottobre del 2021 stava andando nella scuola elementare di suo figlio per dare un mano all'evento di intaglio delle zucche in vista di Halloween, quando il preside le ha inviato un messaggio. La informava che il consiglio del distretto scolastico statale ha stabilito che non poteva più interagire con i bambini della scuola.

Il motivo, ha spiegato la stessa Victoria, è che la foto di se stessa, nuda, pubblicata sulla piattaforma di social media OnlyFans, dove gli abbonati pagano per l'accesso a video e foto a carattere erotico.

Triece ha detto di aver pianto per più di un'ora quando ha saputo di non più partecipare agli eventi scolastici. Ma poi ha deciso di agire.

La scorsa settimana, la donna ha citato in giudizio le Orange County Public Schools di Orlando presso il tribunale distrettuale della Florida, chiedendo il diritto di impegnarsi nuovamente nel lavoro di volontariato per gli eventi scolastici dei suoi due figli di 7 e 11 anni.

"Non era il mio lavoro, ma lo facevo con molto piaceva, prendevo molto sul serio tutte le attività scolastiche", ha detto la 31enne al Washington Post. "E poi ti viene detto, ‘Ehi, non puoi essere più qui… È come, ‘Ora cosa devo fare?' Quella era la mia vita…". E aggiunge: "Continuo ad aiutare mio figlio con la scuola ma mi manca molto l'interazione anche con le altre persone".

"Quello che fa Victoria fuori dalle attività scolastiche, e che non riguarda strettamente la scuola o i bambini, sono affari suoi, altrimenti nessuno di noi sarebbe più libero di fare ciò che vuole" ha detto il suo avvocato Mark NeJame.

