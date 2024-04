Proteste alla Columbia University di New York: manifestanti occupano edificio al grido di ‘Free Palestine’ Studenti della Columbia University di New York nella notte hanno occupato un edificio accademico al grido di ‘Free Palestine’. Nel pomeriggio di lunedì l’università aveva annunciato di sospendere gli studenti che si rifiutavano di lasciare l’accampamento allestito all’interno del campus. Ma gli studenti si sono opposti alla richiesta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Decine di studenti della Columbia University di New York, che hanno aderito alle proteste pro Palestina in diversi Atenei del Paese, nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 aprile, hanno occupato un edificio del campus, l'Hamilton Hall, al grido di ‘Free Palestine'.

I manifestanti si sono fatti strada durante la notte dall'accampamento di West Lawn fino alla Hamilton Hall, uno dei principali edifici accademici, già occupato durante le proteste studentesche del 1968. Gli studenti riuniti davanti alla porte del palazzo hanno intonato il coro: "What do we want? Justice. When do we want it? Now". ("Cosa vogliamo? Giustizia. E quando la vogliamo? Ora", ndr)

Nel pomeriggio di ieri l'università aveva annunciato di aver iniziato a sospendere gli studenti che si rifiutavano di lasciare l'accampamento entro la scadenza fissata dall'amministrazione alle 14 di lunedì ora locale. Ma gli studenti si sono opposti alla richiesta di sgombero e durante tutto il giorno si erano mobilitati marciando all'interno del campus.

Verso l'1 di notte gli studenti hanno spostato delle tende in un'altra zona dell'università e hanno occupato l'edificio, spaccando i vetri delle porte. Alcuni studenti pro Israele si sono messi davanti alle porte e ci sono stati alcuni momenti di tensione, i due schieramenti si sono fronteggiati spintonandosi ma non ci sono stati feriti.

Gli studenti si sono quindi insediati all'interno del palazzo e da una finestra hanno srotolato uno striscione, annunciando di aver rinominato l'edificio ‘Hind's Hall' per omaggiare Hind Rajab, una bimba di 6 anni uccisa dalle Forze di difesa israeliane, si legge su X.

Sono ormai settimane che gli Stati Uniti stanno facendo i conti con le proteste degli studenti nei campus a sostegno dei civili palestinesi. Le manifestazioni, pur essendo pacifiche, in alcuni casi sono state represse con irruzioni dei poliziotti nei campus e centinaia di arresti.