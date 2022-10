Presunto allarme bomba: aereo decollato in Turchia scortato da due caccia a Londra Un aereo commerciale decollato da Dalaman, in Turchia, e diretto a Manchester è stato scortato da due jet verso l’aeroporto londinese di Stansted per un allarme sicurezza.

A cura di Davide Falcioni

Un aereo commerciale decollato da Dalaman, in Turchia, e diretto a Manchester è stato dirottato verso l'aeroporto londinese di Stansted dopo essere stato scortato da due Eurofighter Typhoon: le autorità ritenevano che il velivolo rappresentasse una possibile minaccia alla sicurezza.

La RAF ha confermato che due jet Quick Reaction Alert Typhoon sono stati attivati non appena è giunto l'allarme alle autorità competenti.

Il volo turco doveva atterrare all'aeroporto di Manchester alle 21:40 di ieri sera, ma è stato obbligato a toccare terra a Londra, dove è atterrato poco dopo le 21:20.

L'aeronautica militare del Regno Unito ha confermato che i caccia sono stati fatti decollare per raggiungere un aereo che "destava preoccupazione" e che è stato poi dirottato a causa di un "potenziale problema di sicurezza". L'esatta natura della preoccupazione non è stata specificata. Rapporti non confermati riferiscono che il volo avrebbe potuto essere minacciato da una bomba.

Una donna che aveva un amico a bordo ha detto: "Mi ha chiamato dopo l'atterraggio dicendo che erano stati dirottati a causa di un allarme bomba". Ha poi aggiunto che "apparentemente nessuno dei passeggeri si è reso conto che erano scortati da aerei da combattimento. Dopo l'atterraggio gli è stato detto che dovevano rimanere sull'aereo".

Un altro passeggero ha raccontato sui social di avere visto agenti di polizia armati aggirarsi intorno all'aereo dopo l'atterraggio, ma i passeggeri non sono stati informati del motivo per cui si erano fermati inaspettatamente.