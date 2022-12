Preservativi gratis per i giovani dal 2023, la svolta di Macron in Francia: “Piccola rivoluzione” L’annuncino di Macron è arrivato oggi proprio davanti a una platea di giovani, nel corso di una riunione dedicata a loro. “È una piccola rivoluzione della prevenzione”, ha dichiarato il presidente francese.

A cura di Antonio Palma

"È una piccola rivoluzione della prevenzione", così il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato che dal gennaio prossimo in tutta la Francia verranno distribuiti preservativi gratis a tutti i giovani tra i 18 e 25 anni di età.

Dal 2023 dunque in Francia i principali contraccettivi saranno liberamente accessibili a tutti i ragazzi ai quali basterà recarsi in una qualunque farmacia per averne una confezione messa a disposizione dallo stato francese.

L'annuncino di Macron è arrivato oggi proprio davanti a una platea di giovani, nel corso di una riunione dedicata a loro a Fontaine-le-Comte, vicino Poitiers.

"In farmacia il preservativo sarà gratuito per la fascia 18-25 anni. Iniziamo il primo gennaio. Si tratta di una piccola rivoluzione per la prevenzione", ha affermato presidente francese durante la trasferta nella Francia occidentale

In Francia già da quattro anni i preservativi sono rimborsabili dalla Previdenza Sociale ma solo se prescritti da un medico o da un'ostetrica. Una scelta fatta per combattere l'AIDS e le infezioni sessualmente trasmissibili ma su cui ora Macron vuole puntare ancora di più.

Sull'educazione sessuale, “non siamo bravi. La realtà è molto lontana dalla teoria. Dobbiamo riformare molto meglio i nostri insegnanti su questo argomento, dobbiamo sensibilizzare ”, ha affermato Macron spiegando che "sulla salute sessuale" dei giovani "abbiamo un lungo ragionamento da fare" .

Il Presidente francese ha citato in particolare la vaccinazione degli adolescenti contro le infezioni da papillomavirus, legate alla comparsa di diversi tumori. "È un enorme lavoro di informazione. Dobbiamo riportarlo a scuola, dobbiamo intervenire e faremo questo investimento”, ha concluso.