video suggerito

Prendono i figli e scompaiono nel nulla, il mistero della famiglia di 10 persone: “Aiutateci a trovarli” Il mistero che angoscia la Finlandia dove la famiglia di 10 persone è scomparsa nel nulla un anno fa senza lasciare nessuna traccia, né fisica né digitale. Il gruppo è ricercata a livello internazionale e la polizia locale ha deciso ora di rendere pubblico il caso e di pubblicare persino i nomi e le foto dei genitori che avrebbero caricato gli 8 figli in un furgone facendo perdere le tracce. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I genitori scomparsi in Finlandia

"Ci vogliono molte risorse per sostenere una famiglia di 10 persone ma finora non abbiamo trovato nessuna traccia, né fisica né digitale", è la considerazioni degli investigatori della polizia finlandese impegnato nella ricerca di un intero nucleo famigliare composto da genitori e otto figli, scomparso improvvisante nel nulla da oltre un anno senza lasciare alcun indizio. Per tutelare la loro incolumità e per proseguire le indagini, la polizia ha deciso ora di rendere pubblico il caso e, in via eccezionale, di pubblicare persino i nomi e le foto dei genitori.

Al momento dei fatti, il 15 maggio 2024, i bambini erano stati affidati ai servizi sociali e trasferiti in una casa famiglia di Nykarleby ma la polizia ritiene che quel giorno i genitori li abbiano rapiti e caricati in un furgone, allontanandosi senza lasciare più tracce. Da allora e nonostante le ricerche dentro e fuori i Paese, di loro nessuna traccia. Secondo la polizia, la famiglia è composta dai genitori Karoliina e Tommy Karf con i loro figli sette nati tra il 2007 e il 2021 e l'ultimogenito partorito durante la fuga visto che la donna era incinta.

La famiglia è ricercata a livello internazionale poiché si sospetta che abbia lasciato la Finlandia ma nonostante la lunga e intensa collaborazione con le autorità dei Paesi vicini, gli inquirenti non sono riusciti a localizzare i bambini né i loro genitori.

"Poiché non vi è alcuna traccia fisica o digitale della famiglia dopo la sua scomparsa, si sospetta che la famiglia sia tenuta nascosta da persone che in qualche modo la conoscono" spiega un comunicato della polizia, che aggiunge: "Mantenere una famiglia di dieci persone richiede risorse e si sospetta che si sia formata una sorta di rete di supporto attorno alla famiglia".

La polizia in particolare crede che la famiglia sia probabilmente tenuta nascosta in Ostrobotnia, nella Finlandia meridionale, o in un altro paese nordico. Nei giorni scorsi è stato deciso di lanciare un appello pubblico a tutti i cittadini chiedendo aiuto e suggerimenti nella ricerca della famiglia scomparsa o su coloro che li aiutano.

Agli inquirenti son già arrivate oltre un centinaio di segnalazioni che in alcuni casi hanno portato a specifiche ricerche, ma la famiglia risulta ancora dispersa. La polizia però insiste: "Tutte le segnalazioni anche quelle che possono sembrare insignificanti, possono essere importanti ai fini dell'indagine. La priorità assoluta delle autorità è garantire che i bambini ricevano tutto l'aiuto, il sostegno e la sicurezza a cui hanno diritto".