Poliziotto è in fin di vita in ospedale, infermiera gli ruba il bancomat e va in giro a fare compere La terribile storia arriva dal Queen Elizabeth Hospital di Birmingham, in Inghilterra, dove l’operatrice sanitaria è stata scoperta, processata e ora condannata a nove mesi di reclusione da un tribunale locale. Il paziente, un ispettore della polizia, è morto in ospedale pochi giorni dopo il furto a causa del cancro.

A cura di Antonio Palma

Una infermiera è stata incarcerata in Gran Bretagna per aver rubato il bancomat a un paziente in fin di vita in ospedale, andandosene poi in giro a fare compere nei negozi ma anche online. La terribile storia arriva dal Queen Elizabeth Hospital di Birmingham, in Inghilterra, dove l’operatrice sanitaria è stata scoperta, processata e ora condannata a nove mesi di reclusione da un tribunale locale. I fatti risalgono al febbraio scorso quando l’infermiera, Rebecca Ellis, ha incontrato per caso in ospedale il signor Fred Bromley, malato terminale di cancro che era arrivato in pronto soccorso in preda a forti dolori per il male di cui soffriva.

Come ricostruito dall’indagine della polizia, l’infermiera ha agito durante la notte prelevando dalla borsa del 66enne poliziotto la sua carta bancaria contactless iniziando a fare piccoli acquisti che non richiedevano il codice pin. La donna ha provato la funzionalità della carta già all’interno dell’ospedale usandola a un distributore per capire se potesse funzionare. La 49enne infatti è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza della struttura mentre usava la carta per comprare un pacco di biscotti mentre indossava ancora il camice da lavoro dopo il turno.

La donna di 49 anni però non si è limitata a quello e poche ore dopo ha usato le carte in vari negozi della zona oltre a ordinare vestiti online. Solo a questo punto la figlia del paziente si è accorta degli acquisti mentre il padre era in ospedale e ha bloccato la carta denunciandone il furto. L’inchiesta quindi ha identificato come responsabile l’infermiera che è stata arresta nell’agosto scorso e ora condannata. Il signor Bromley, un ex ispettore della polizia delle West Midlands, è morto in ospedale pochi giorni dopo il furto a causa del cancro che lo aveva colpito.