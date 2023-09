Polizia lo ferma e lo costringe a tornare a casa a piedi, 35enne investito e ucciso in strada in Uk “Lo avevano portato via solo 45 minuti prima quando hanno bussato alla porta dicendo che era morto” ha denunciato la moglie del 35enne britannico. Gli agenti sono ancora sotto indagine.

A cura di Antonio Palma

Da alcune ore si comportava in modo strano e per questo la polizia inglese della Greater Manchester era intervenuta a casa sua, su richiesta della moglie, portandolo via. Poche decine di minuti più tardi, però, il 35enne Gareth Roper è stato trovato esanime a terra scalzo, investito da un’auto pirata che lo ha travolto e ucciso. Come ha stabilito ora una inchiesta, a lasciarlo in strada da solo senza scarpe erano stati gli stessi poliziotti che lo avevano fermato.

La terribile vicenda risale alle prime ore del giorno di Capodanno del 2022 quando il papà di sei figli era stato prelevato da casa sua dopo che sua moglie aveva riferito che si stava "comportando in modo un po' strano". Secondo quanto ricostruita ora davanti alla Bolton Crown Court, il trambusto in casa aveva anche svegliato i piccoli e così il signor Roper era stato portato via dagli agenti per "prevenire ulteriori problemi".

Nessuno però in famiglia poteva sapere che quella sarebbe stata l’ultima volta che avrebbero visto il 35enne. Secondo l’accusa, Gareth Roper è stato rilasciato pochi munti dopo e lasciato dalla pattuglia fuori da un negozio di Wigan, nel Lancashire, scalzo, senza documenti né telefono né soldi. Il 35enne in pratica è stato costretto a incamminarsi scalzo in strada al freddo per raggiungere la sua abitazione a chilometri di distanza.

I video delle telecamere di sorveglianza hanno immortalato l’uomo pochi istanti prima della collisione mortale, intorno alle 4.15. Il 35enne camminava al centro della strada a Bamfurlong quando è stato investito da un’auto di passaggio guidata da un trentenne che poi è scappato prima di consegnarsi alla polizia. Per la vittima inutili i successivi soccorsi medici: è stato dichiarato morto sul posto.

“Lo avevano portato via solo 45 minuti prima quando hanno bussato alla porta dicendo che era morto” ha denunciato la moglie. Secondo l’inchiesta, l’uomo al volante aveva bevuto molto la notte della tragedia e si è dichiarato colpevole di aver causato la morte di Roper per guida pericolosa. Gli agenti che hanno lasciato a piedi il 35enne, invece, sono ancora sotto indagine.