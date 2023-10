Pisa, ragazzo di 17 anni muore a causa del crollo del tetto di un vecchio casolare Un diciassettenne toscano è morto oggi pomeriggio a causa del crollo del tetto di un casolare abbandonato a Fornacette (Pisa). Il giovane era in compagnia di un gruppo di amici.

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

Mattia S., un ragazzo toscano di 17 anni, è morto oggi intorno alle 17 di oggi a Fornacette (Pisa) a causa del crollo del tetto di un edificio abbandonato dove si trovava per giocare in compagnia di un gruppo di amici. Sulla dinamica dei fatti sono ancora in corso le indagini dei carabinieri, tempestivamente intervenuti sul posto. Stando a quanto appreso, il gruppo di adolescenti si trovava all'interno di un casolare quando improvvisamente sarebbe ceduta la copertura sotto la quale è rimasto schiacciato Mattia. Il 17enne era residente a Calcinaia.

Stando a quanto fatto trapelare non è escluso che i ragazzi si fossero recati nel casolare per girare video e scattare foto che avrebbero successivamente pubblicato sui social network. È una delle ipotesi principali presa in considerazione dai carabinieri, che stanno ancora ascoltando i testimoni della caduta.

Immediata è stata la richiesta di intervento da parte dei ragazzi in via delle Case Bianche, a Fornacette. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Pontedera, la Misericordia di Pontedera e l'elisoccorso Pegaso 3. Nonostante i tempestivi soccorsi e la rianimazione effettuata dai sanitari, per il paziente di 17 anni è stato dichiarato il decesso alle 17,45. Sul posto sono arrivate anche due squadre dei vigili del fuoco di Pisa per estrarre il corpo del ragazzo dalle macerie del rudere e i carabinieri.