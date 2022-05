Pilota sviene durante il volo, passeggero fa atterrare l’aereo: “L’avevo sognato più volte” Darren Harrison, 39enne, in un’intervista allo show TODAY della NBC ha raccontato come ha salvato gli altri passeggeri del volo partito da Marsh Harbour (Bahamas) e diretto in Florida.

A cura di Biagio Chiariello

Non tutti gli eroi indossano mantelli. Lo sanno bene i passeggeri del volo partito da Marsh Harbour (Bahamas) e diretto in Florida lo scorso martedì. L'eroe in questo caso rispondere al nome di Darren Harrison: è stato lui far atterrare il velivolo dopo un malore del pilota. "Sono rimasto piuttosto calmo e concentrato per tutto il tempo perché sapevo che era una situazione di vita o di morte" ha detto alla NBC. Senza alcuna esperienza in materia di volo, Darren è incredibilmente riuscito a far atterrare il Cessna 208 monomotore sul quale viaggiava.

"Ho una situazione grave qui – aveva annunciato l'uomo a 70 miglia a nord della sua destinazione finale – Pare che il pilota non stia bene e per questo è diventato inaffidabile. Non ho idea di come pilotare l'aereo".

A quel punto, gli operatori della centrale, chiaramente sbigottiti ciò che stavano sentendo, hanno invitato il ‘pilota' alla calma e chiedendo quale fosse la loro posizione attuale hanno dato istruzioni per far atterrare il velivolo Nonostante la totale inesperienza, Darren è riuscito a portare i 14 passeggeri sani e salvi a terra all'aeroporto internazionale di Palm Beach.

"Solo quando l'aereo è atterrato mi sono stupito di quel che ho fatto. Fino a quel momento sono rimasto calmo: sapevo che se avessi sbagliato qualcosa eravamo tutti spacciati. Mi sono detto: fai tutto ciò che puoi per tenere sotto controllo la situazione oppure morirai" ha raccontato nell'intervista allo show TODAY della NBC. Darren ha ammesso di aver fatto più volte un sogno con un scenario del genere.

È stato Robert Morgan, controllore del traffico aereo da oltre vent’anni, istruttore di volo (ma non di quel modello), a guidare Darren nelle varie manovre d'atterraggio. Lo ha definito il suo "miglior studente di sempre" e ha detto che era "sopraffatto" quando ha capito che tutto era andato bene. "Il mio cuore è semplicemente affondato e stavo solo pensando, ‘Grazie a Dio!'", ha detto.