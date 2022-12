Piatti e bicchieri di vetro e porcellana a bordo dei treni, così i tedeschi dicono addio al monouso La società ferroviaria tedesca Deutsche Bahn ha fatto sapere che non servirà più pasti e caffè in confezioni monouso a bordo dei propri treni. Una scelta necessaria per ridurre sprechi e inquinamento.

A cura di Chiara Ammendola

L'obiettivo a lungo termine è quello di dire addio in maniera definitiva al monouso, ovvero all'utilizzo di piatti, bicchieri e ciotole di plastica o carta, ma l'unico modo per farlo è iniziare a offrire prodotti riutilizzabili. Con questa politica la Deutsche Bahn, principale compagnia ferroviaria tedesca che gestisce il servizio dei treni in Germania, ha deciso di mettere a bordo dei propri convogli tazze e piatti in porcellana o vetro.

La novità sarà introdotta a partire dal prossimo 1 gennaio, quando i passeggeri che si recheranno presso i ristoranti e i bar dei treni saranno serviti con prodotti riutilizzabili. Nello specifico, secondo quanto comunicato attraverso una nota di Deutsche Bahn i viaggiatori potranno scegliere tra "porcellana" e "vetro di alta qualità" quando ordineranno cibo e bevande a bordo dei convogli che fanno tratte interurbane o ad alta velocità.

Tazze, piatti e ciotole riutilizzabili sarebbero offerti ai clienti gratuitamente e senza deposito per tutti gli ordini dai bistrot dei treni, ha affermato. Gli imballaggi in plastica e cartone saranno ancora disponibili su richiesta dei clienti. "Deutsche Bahn sta portando avanti la sua trasformazione ecologica nella ristorazione a bordo", ha affermato il capo dei servizi passeggeri dell'operatore ferroviario, Michael Peterson.

Leggi anche La foto dell’enorme voragine causata dal missile che ha colpito la Polonia

Nell'ambito dei suoi sforzi per ridurre il proprio impatto ambientale, da marzo oltre il 50% dei piatti offerti sui treni Deutsche Bahn era vegano o vegetariano, ha affermato la società. Deutsche Bahn si è prefissata l'obiettivo di essere a emissioni zero entro il 2040.