Petroliera con 750 tonnellate di carburante affonda al largo della Tunisia

A cura di Chiara Ammendola

La petroliera Xelo con a bordo 750 tonnellate di carburante è affondata allargo della Tunisia. In viaggio dall'Egitto a Malta, venerdì sera aveva chiesto di entrare in acque tunisine a causa delle cattive condizioni meteorologiche. L'equipaggio si è inizialmente rivolto alle autorità tunisine per ottenere il permesso di sbarcare. Ma l'acqua del mare ha allagato la sala macchine della nave fino a un'altezza di due metri e quindi l'intero equipaggio, composto da sette persone, è stato evacuato. Le autorità tunisine hanno confermato in mattinata che la nave è affondata a 7 km circa dalle coste del golfo di Gabes.

In una nota diffusa dal ministero dell'Ambiente si legge che ora gli sforzi sono tutti concentrati nel cercare di scongiurare un disastro ambientale. Squadre congiunte della Marina, dei trasporti e delle dogane oltre alle autorità regionali di Gabès stanno lavorando in questo senso così come si legge anche nel post condiviso sulla pagina Facebook del ministero di Tunisi. La nave

mercantile Xelo, battente bandiera della Guinea Equatoriale, proveniva dall'Egitto ed era diretta a Malta, quando venerdì ha iniziato a riscontrare difficoltà a causa delle condizioni meteorologiche avverse tanto da chiedere di poter entrare nelle acque territoriali tunisine. Ma una volta a circa sette chilometri dalle coste del golfo di Gabes ha iniziato a imbarcare acqua ed è poi affondata questa mattina.

(Notizia in aggiornamento)