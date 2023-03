Perù, trovata una mummia nella borsa di un rider: “È la mia fidanzata”. Potrebbe avere 800 anni Il fattorino è stato fermato sabato nella città di Puno mentre era in compagnia di due suoi amici ai quali voleva far vedere i resti dell’antica mummia conservati nella borsa delle consegne.

A cura di Biagio Chiariello

Un'antica mummia è stata trovata nel borsa termica per la consegna di cibo di un rider in Perù. La scoperta è stata fatta dalla polizia di Puno a seguito di una perquisizione fatta dagli agenti a tre uomini che "si comportavano da ubriachi" in un parco deserto nella città sabato pomeriggio. "Un uomo di 26 anni aveva una borsa per le consegne con l'etichetta ‘Pedidos Ya'. Dentro hanno trovato una mummia", ha detto alla CNN l'agente anziano Marco Antonio Ortega, portavoce della polizia locale. Pedidos Ya è un'app per la consegna di cibo latinoamericano.

Come riportato dalla Bbc, il corriere non sembrava preoccupato dalla cosa e ha spiegato che considerava la mummia "come una fidanzata spirituale" e che aveva messo i resti nella sua borsa perché aveva intenzione di "farli vedere ai due suoi amici" presenti alla perquisizione. Prima di portarla a spasso "Juanita" (questo il nome che le ha dato) la conservava "a casa, nella mia stanza, dorme con me. Mi prendo cura di lei", ha raccontato alle forze dell'ordine.

L'agenzia di stampa peruviana ANDINA ha riferito che si ritiene infatti che la mummia sia un maschio adulto, e che si presume provenga dalla zona orientale di Puno. Avrebbe tra i 600 e 800 anni e quindi potrebbe risalire al periodo precedente alla Scoperta dell'America. Attualmente è sotto la custodia del Ministero della Cultura, che l'ha classificata come bene culturale nazionale.

Il fattorino è stato arrestato con l’accusa di reato contro il patrimonio culturale del Paese.

Diverse mummie sono state precedentemente trovate in Perù; il Paese ospita centinaia di siti archeologici di diverse civiltà che si sono sviluppate prima e dopo l'Impero Inca. Nel 2021, una mummia stimata tra gli 800 e i 1.200 anni è stata portata alla luce dagli archeologi in un sito vicino alla capitale, Lima.