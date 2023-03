Perde la telecamera nel fiume, uno sconosciuto la trova dopo 13 anni: intatti foto e video La donna, Coral Amayi, non poteva credere ai suoi occhi quando in un post su Facebook ha visto le foto scattate anni prima. La scheda Sd della macchinetta fotografica non aveva subito danni.

A cura di Natascia Grbic

Una donna, Coral Amayi, ha perso tredici anni fa la sua macchina fotografica digitale durante un'escursione lungo il fiume Animas, in Colorado. Pensava che non l'avrebbe mai più rivista fino a quando sui social non sono apparse le foto contenute nel dispositivo: era stato trovato da uno sconosciuto, Spencer Greyner, che viste le immagini ha lanciato un appello per cercare il proprietario.

Greyner stava pescando nel fiume Animas quando all'improvviso ha notato la macchina fotografica. Era arrugginita e rovinata dalle rapide: all'interno c'era la scheda di memoria. Convinto che fosse rotta, ma mosso dalla curiosità, l'ha inserita nel computer. Non poteva credere a ciò che gli si è parato davanti agli occhi: i video e le foto di un matrimonio e un addio al nubilato perfettamente visibili. "Sono rimasto scioccato dal fatto che la scheda Sd non fosse rotta – ha dichiarato – e ho pensato valesse la pena provare a trovare il proprietario".

L'uomo ha così pubblicato le foto in un gruppo Facebook: dopo un'ora, lo sposo del matrimonio ha commentato il post. "Non potevo credere di essere riuscito a trovarlo così velocemente", ha poi spiegato.

Qualche giorno dopo Greyner e Amayi si sono scritti, scoprendo di avere alcuni amici in comune. "Sapevo che quelle foto erano importanti per qualcuno – ha raccontato l'uomo – Impiegare cinque minuti per pubblicare un post su Facebook era il minimo che potessi fare".

"Può sembrare insignificante per te, ma quell'orecchino perduto potrebbe essere stato il tesoro di qualcuno, quel cappello potrebbe essere l'ultima cosa che il fratello di qualcuno ha dato loro prima di morire – le parole di Amayi – La maggior parte delle persone sarebbe entusiasta di riavere un vecchio portafoglio anche se ha già dovuto rifare i documenti. Se più persone si prendessero del tempo per prendersi cura degli altri, il mondo sarebbe un posto migliore".