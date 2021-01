Quindici ore in sala operatoria e il coinvolgimento di una equipe medica composta da ben cinquanta professionisti sanitari, sono i numeri di un intervento chirurgico da record che ha permesso a un paziente di riavere entrambe le braccia perse in uno spaventoso incidente avvenuto oltre venti anni fa. L’operazione è avvenuta dieci giorni fa in un ospedale della città francese di Lione ed è perfettamente riuscita. Il paziente, l'islandese Felix Gretarsson, ha ricevuto entrambe le braccia da un donatore deceduto. Dieci giorni dopo, il team medico responsabile dell'operazione ha confermato che l’intervento è riuscito e ora l’uomo si sta sottoponendo al processo di riabilitazione che sarà molto lungo e difficile.

“La riabilitazione durerà due o tre anni" ha spiegato infatti il professor Lionel Badet, capo dell'unità trapianti presso l'ospedale Edouard Herriot di Lione. "Continueremo il monitoraggio perché l'operazione è ancora recente e possono accadere tante cose. In termini di riabilitazione, lavoreremo molto intensamente. Circa sei ore al giorno di riabilitazione, prima con mobilizzazione passiva e poi con mobilitazione attiva" ha aggiunto il medico.

Felix dal suo canto ha lanciato un messaggio di ringraziamento attraverso la moglie spiegando di sentirsi bene. “Era il suo sogno, ora tutto è cambiato perché vedo quella luce negli occhi di mio marito, vedo davvero molta speranza. Sono molto orgogliosa per lui, e farò del mio meglio per accompagnarlo", ha spiegato la donna, Sylwia Gretarsson. Il marito che, ora ha 48 anni, aveva subito una doppia amputazione a 26 anni a causa di un gravissimo incidente durante il quale era rimasto folgorato da una linea elettrica.

L’uomo era un elettricista e stava lavorando su una linea elettrica ad alta tensione quando una scarica gli bruciò le mani e lo scaraventò a diversi metri di distanza esanime. Era stato ricoverato ed era andato in coma di tre mesi durante i quali i chirurghi avevano dovuto amputarli entrambe le braccia. Nel corso degli anni ha subito molte altre operazioni, incluso un trapianto di fegato, ma è stato necessario aspettare due decenni per trovare un donatore compatibile per le braccia e una medico disposto ad operarlo. Per la funzionalità delgi arti però i medici non si sbilanciano e sperano in almeno piccoli movimenti del gomito.