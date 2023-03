Perché Trump potrebbe essere arrestato: cosa può succedere e cosa rischia The Donald Cosa rischia l’ex presidente Usa Donald Trump se venisse incriminato dalle autorità di New York che lo hanno accusato di aver pagato 130.000 dollari alla pornostar Stormy Daniels per averne comprato il silenzio sulla loro relazione nel 2016: il processo potrebbe svolgersi nel 2024, a ridosso delle elezioni presidenziali.

A cura di Ida Artiaco

Ancora guai per l'ex presidente Usa, Donald Trump, il quale ha dichiarato che potrebbe essere arrestato domani, martedì 21 marzo, dopo che le autorità di New York lo hanno accusato di aver pagato 130.000 dollari alla pornostar Stormy Daniels per comprare il suo silenzio sulla loro relazione nel bel mezzo della campagna elettorale per le presidenziali del 2016.

Le indagini non sono ancora finite, ma se quanto affermato dall'ex tycoon si rivelasse vero si aprirebbero scenari interessanti. Anche perché lo stesso Trump ha anche incitato i suoi alla protesta nel caso in cui venisse davvero arrestato. "Protestate, riprendetevi la nazione", ha detto in un post pubblicato sul social Truth, un appello che riporta alla memoria l'incubo dell'attacco al Congresso del 6 gennaio e che fa temere scontri.

Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire perché potrebbe essere incriminato e cosa potrebbe effettivamente succedere dopo.

Perché Donald Trump potrebbe essere arrestato

Iniziamo col dire che al momento non è arrivata nessuna notifica ufficiale di accuse formali e che le dichiarazioni di Trump, fatto su Truth, sono basate su indiscrezioni dei media. L'ex presidente potrebbe comunque essere incriminato per il pagamento di circa 130mila dollari alla pornostar Stormy Daniels durante la sua campagna presidenziale del 2016 per farla tacere sulla loro relazione. L'accusa arriva dal procuratore distrettuale di Manhattan, il democratico Alvin Bragg.

Stormy Daniels (Getty).

Trump ha negato la relazione e il suo avvocato ha accusato Daniels, il cui vero nome è Stephanie Clifford, di estorsione. Un eventuale processo all’ex presidente degli Stati Uniti avrebbe eventualmente luogo tra più di un anno, secondo gli esperti legali.

Il gran giurì di Manhattan ha già ascoltato i testimoni, tra cui l'ex avvocato di Trump Michael Cohen, che ha affermato di aver orchestrato pagamenti alla donna per metterla a tacere sugli incontri sessuali che ha affermato di aver avuto con il signor Trump anni prima.

Cosa succede in caso di arresto

Nell'immediato, qualsiasi incriminazione richiederebbe a Trump, che al momento si trova a Mar-a-Lago, in Florida, di recarsi presso l’ufficio del procuratore distrettuale nel centro di New York per consegnarsi. Se si tratta di personaggi in vista, come nel caso dell'ex presidente, gli avvocati dell’imputato e i procuratori di solito concordano una data e un’ora, piuttosto che far arrestare la persona a casa.

A Trump verrebbero prese le impronte digitali e la foto segnaletica e dovrebbe presentarsi in tribunale per la contestazione dell’accusa. Gli esperti hanno detto che probabilmente verrebbe rilasciato su cauzione e che gli verrebbe permesso di tornare a casa.

Il suo avvocato, Joe Tacopina, ha detto ai media Usa che il suo assistito si sarebbe consegnato senza problemi. Se Trump si rifiutasse di presentarsi spontaneamente, i pubblici ministeri potrebbero chiedere l’estradizione dalla Florida, dove attualmente risiede. Estradizione che dovrebbe essere approvata dal governatore Ron DeSantis, possibile sfidante proprio di Trump per le elezioni presidenziali del 2024 per i repubblicani.

Donald Trump potrebbe candidarsi alle elezioni USA 2024?

Se Trump venisse incriminato, sarebbe la prima volta per un ex presidente a essere perseguito penalmente. Proprio a proposito delle elezioni del 2024, Trump ha detto già che, se così fosse, resterebbe in corsa. La costituzione degli Stati Uniti non dice che l’assenza di precedenti penali è un requisito per la presidenza.

Addirittura Elon Musk ha affermato che Trump venisse incriminato verrebbe "rieletto con una vittoria schiacciante".

Donald Trump

Tuttavia un eventuale processo potrebbe svolgersi proprio nel 2024, secondo le tempistiche dello Stato di New York. E potrebbe succedere nel bel mezzo della campagna elettorale, o addirittura dopo il giorno delle elezioni, anche se mettere un presidente eletto o un presidente sotto processo per le accuse di uno Stato significherebbe percorrere una strada mai battuta prima. Dal punto di vista politico, non è chiaro, infatti, come un'eventuale incriminazione possa influenzare le possibilità di Trump di candidarsi alle prossime presidenziali.

Il rischio scontri in caso di arresto di Trump

Intanto, dopo la chiamata alle armi da parte dell'ex presidente dopo l'annuncio che martedì 21 marzo potrebbe essere arrestato, si temono scontri. Il procuratore di Manhattan Alvin Bragg in una nota ha rassicurato il suo staff che la sicurezza è la "priorità" e che le forze dell'ordine indagheranno su "ogni specifica e credibile minaccia" contro la procura. "Non tollereremo tentativi di intimidazione", ha aggiunto, mentre Kevin Maloney, vice commissario per l'informazione pubblica del New York Police Department, ha fatto sapere che a Lower Manhattan c'è già una "massiccia presenza di polizia".