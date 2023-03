L’annuncio di Trump ai suoi sostenitori: “Martedì mi arrestano, voi scendete in piazza e protestate” La bomba dell’ex presidente USA sul suo sito, Truth: “Martedì m’incrimineranno”, in riferimento alla possibile conclusione dell’inchiesta su presunti pagamenti illeciti alla pornostar Stormy Daniels per comprare il suo silenzio. “Protestate! Riprendiamoci la nostra nazione!”

Ad oltre due anni dall'insurrezione del 6 gennaio in Campidoglio, Donald Trump ha lanciato un nuovo appello alla rivolta ai propri supporters: l’ex presidente statunitense li ha invitati a "riprendersi la nazione", adducendo il fatto che sarà arrestato martedì 21 marzo.

Le indiscrezioni sul presunto fermo del tycoon newyorkese sono state riportate da vari media Usa, come Nbc: il provvedimento è legato al presunto pagamento di 130mila dollari all'ex pornostar Stormy Daniels per comprarne il silenzio riguardo alla loro passata relazione.

"Fughe di notizie illegali dal corrotto ufficio del procuratore di Manhattan indicano che l'ex presidente degli Stati Uniti sarà arrestato martedì della prossima settimana. Manifestiamo, riprendiamoci il Paese", scrive sul suo sito Truth.

Trump, che ha già annunciato la sua ricandidatura per la Casa Bianca, non ha fornito dettagli, ma il tono del suo messaggio ricorda quello con cui chiamò a manifestare i suoi sostenitori il 6 gennaio 2021. Ha definito il "sogno americano morto”. “Gli anarchici della sinistra radicale hanno rubato le elezioni e il cuore del nostro Paese. Il crimine e l'inflazione stanno distruggendo il nostro stile di vita", ha aggiunto.

Quindi l’allarme rosso lanciato ai suoi seguaci: "malgrado non vi sia prova di reato, e sulle basi di una vecchia favola già sfatata il candidato repubblicano largamente in testa ed ex presidente degli Stati Uniti sarà arrestato martedì della prossima settimana".

Ha continuato la sua invettiva dichiarando che "patrioti americani vengono arrestati e tenuti in gabbia come animali, mentre criminali e delinquenti di sinistra sono autorizzati a restare in libertà".

Da qui, la chiamata a raccolta dei suoi sostenitori:

Protestate! Riprendiamoci la nostra nazione!".

A proposito dell'arresto, il legale di Trump Joe Tacopina ad alcuni media americani ha assicurato che l'ex presidente si consegnerà alle autorità senza complicazioni se sarà incriminato.