Trump crede che sarà presto arrestato, Elon Musk: “Se ciò dovesse accadere, verrà rieletto nel 2024” Trump è convinto che verrà arrestato martedì prossimo. “Se davvero ciò dovesse accadere, Trump verrà rieletto in una vittoria schiacciante”, ha detto Elon Musk. Anche l’ex presidente russo Dmitry Medvedev ha commentato la vicenda.

A cura di Annalisa Girardi

L'ex presidente statunitense, Donald Trump, è certo che verrà arrestato martedì prossimo. Lo ha detto lui stesso sul suo social, Truth. Trump ha parlato di "fughe di notizie illegali dal corrotto ufficio del procuratore di Manhattan", secondo cui le autorità sarebbero pronte ad arrestarlo martedì prossimo, nell'ambito dell'inchiesta sull'ex pornostar Stormy Daniels. E ha chiesto a mobilitarsi per "riprendersi il Paese". Ed Elon Musk, ceo di Twitter, commenta: "Se davvero ciò dovesse accadere, Trump verrà rieletto in una vittoria schiacciante".

A commentare le dichiarazioni di Trump è stato anche l'ex presidente russo, Dmitry Medvedev, che su Telegram ha scritto: "Riprendetevi il vostro Paese, americani! Combattete! Distruggete la tirannia di Washington! Mandate la cricca di pazzi corrotti – padre e figlio di Biden – nella puzzolente pattumiera della storia". Per poi aggiungere, in riferimento al mandato d'arresto internazionale conto Vladimir Putin.: "Gli idioti in Europa volevano arrestare uno straniero, e il 21 marzo arresteranno uno dei loro in America".

Anche il nuovo speaker della Camera, Kevin McCarthy, ha commentato: "Eccoci di nuovo. Uno scandaloso abuso di potere da parte di un radicale ufficio del procuratore che lascia liberi criminali violenti e persegue invece una vendetta politica contro Donald Trump". Per poi annunciare di aver chiesto alle commissioni del Congresso di indagare immediatamente sull'utilizzo dei fondi federali.

Se Trump dovesse essere effettivamente incriminato martedì prossimo, sarebbe un evento senza precedenti nella storia statunitense. L'avvocato di Trump ha comunque precisato che non sarebbe arrivata alcuna comunicazione ufficiale all'ex presidente da parte delle autorità. Le dichiarazioni di Trump, quindi, sarebbero basate su alcune indiscrezioni pubblicate dai media.

L'ex presidente si è candidato per un nuovo mandato alle presidenziali 2024 e ha detto di avere tutte le intenzioni di proseguire nella corsa verso la Casa Bianca, anche se dovesse essere arrestato.